Karácsonyig fokozott figyelmet kérnek a vásárlóktól

A távolságtartás érdekében kevesebb lehet a bevásárlókocsik száma.

Lendületesebben bővült a bronzvasárnapi hétvégén az üzletek forgalma, a karácsony előtti bevásárlások fokozódtak az elmúlt napokban. További erősödésre számít a boltok látogatottságában az Országos Kereskedelmi Szövetség, amely arra kéri a vásárlókat, hogy maradjanak tudatosak és a karácsonyi bevásárlólista mellett a biztonsági szempontokra is kiemelten ügyeljenek – írja a Magyar Nemzet.

Újra figyelmeztetnek a kereskedők: ne hagyják az utolsó pillanatra az ajándékok, tartósabb ételalapanyagok kiválasztását a vásárlók, akiknek az idén tanácsosabb egyedül és nem családi, baráti nézelődés kíséretében elintézni a boltlátogatásokat. Az előre megtervezett, célirányos beszerzésekkel csökkenthető a potenciális tömeg, és így az ünnepekig kitarthat a szabad vásárlások lehetősége.

Ehhez arra is szükség van, hogy az eddig is fegyelmezett boltlátogatók továbbra is együttműködjenek:

mindenütt viseljék a maszkot, és legyenek figyelemmel arra, hogy 19 órakor a meghosszabbított védekezési rend szerint ezután is be kell zárni az üzleteket

– december 24-én viszont mindenütt 14 órakor ér véget a bevásárlás.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) jelezte: változatlan formában érvényes az idősek idősávja, vagyis a délelőtti kétórás szakaszokban 65 év alattiak nem tartózkodhatnak az alaptermékeket kínáló egységekben.

A fokozódó év végi szezonban

azt tanácsolják az érintett vevőkörnek, hogy a biztonságuk érdekében főként a kizárólagos időpontokban keressék fel az üzleteket.

Tagvállalkozásaink továbbra is fokozottan figyelnek a járvány elleni védekezésre, amire a pandémia kezdete óta több tíz milliárd forintot fordítottak – jelezték, hozzátéve, hogy például több szakeladó, pénztáros és árufeltöltő dolgozik az áruházakban, és megerősítették a vevőszolgálatokat.

Ezen kívül azt is jelezték, hogy

egyes üzletekben korlátozhatják az egyidejűleg használható bevásárlókocsik, kosarak számát,

amivel elérhető és irányítható az optimális látogatószám, de minden egységben folyamatosan figyelmeztetnek és padlómatricákkal is terelik a tömeget.

A távolságtartásra az eladótérben is kérhetik a vásárlókat, akár személyes megszólítással – közölték a kereskedők, ahogy azt is: fontos, hogy

a vevők tartsák a távolságot a pénztárak mellett, a csemegepultoknál, hentespultoknál,

a tolongás elkerülését ezeken a területeken is segítik a padlón elhelyezett jelölések.

A teljes kiskereskedelmet kihívások elé állító ünnepi szezon sikeres lebonyolítása közös érdekünk, ezért együttműködésre törekszünk a szakmai társszervezetekkel is – emelte ki az OKSZ.