Minden eddiginél nagyobb területen lesz idén a Szántóföldi Napok és AgrárgépShow

Idén 60 hektáron 150 kiállítóval várja az érdeklődőket május 23-án és 24-én Mezőfalván az ország legnagyobb szántóföldi szakmai rendezvénye, a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) a rendezvény szervezőiként hangsúlyozták, hogy a látogatók hatékonyságot javító újdonságokkal találkozhatnak, naprakész információkat szerezhetnek.

A kiállításon a 9 hektáros növényfajta-bemutatókon, mikro- és demóparcellás termesztési bemutatókon kívül a mezőgazdasági gépek kínálata is megtekinthető. Az állógépes kiállításon több mint 9000 négyzetméterén 55 kiállító, a belföldi gépforgalmazás 80 százalékát lefedő cégek mutatkoznak be. A gépeket a 20 ezer négyzetméteres demópályán ki is lehet kipróbálni.

A látogatók a legújabb nemesítési és kutatási eredményeket is a gyakorlatban ismerhetik meg, emellett talajtani előadásokkal és erdőgazdálkodási programokkal is találkozhatnak.

A rendezvényre a belépés ingyenes.