Év eleje óta jelentősen javult a megyei építőipar teljesítménye

Az építőipari termelés alakulását nézve érdekes helyzetet vázolnak elénk a statisztikai adatok. Míg sok vállalkozást igen komolyan visszavetett vagy padlóra küldött idén a járványhelyzet, az építőipar teljesítménye folyamatosan növekedett az év során.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megyénkben januárban 2 milliárd 724 millió forint értékű teljesítményt produkált az építőipar, ez júniusra 8 milliárd 464 millió forintra gyarapodott.

Tény és való: az építkezések, felújítási munkák a pandémia alatt sem álltak le, erről személyesen is meggyőződhettünk a megyeszékhelyen járva-kelve is. A nyár egyébként is e munkálatok fő időszaka. De mit tapasztaltak vajon maguk a megyei építőipari vállalkozások?

A jászberényi székhelyű Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft. is folyamatosan dolgozott idén. Boda László ügyvezetőtől megtudtuk, az ő tevékenységüket különösebben nem érintette a járványhelyzet, a nagyobb volumenű munkákat folyamatosan végezték, csak például gyárleállítás miatt volt, hogy elestek munkától, vagy az egyik vállalkozói csapat egy időre várakozni kényszerült.

– Összességében nem vetette vissza teljesítményünket a vírushelyzet. Most is dolgozunk két iskolán, egyiket felújítjuk, másikon bővítést végzünk, idén nálunk ez a fő csapásirány. Most fejeztünk be saját beruházásként egy tizenöt lakásos társasházat. Emellett akadtak kisebb megrendeléseink is – vázolta helyzetüket Boda László.

A kisebb jászfényszarui építőipari vállalkozás, a Reading-Bau Kft. viszont arról számolt be, hogy nálunk igenis okozott visszaesést idén a járványhelyzet.

– Nagyrészt budapesti megrendeléseink vannak, ott nagyon kaotikus most a helyzet. Rengetegen visszamondták a munkát, féltek, hogy a karanténhelyzet után kevés pénzük marad, így inkább a takarékoskodásra helyezték a hangsúlyt. Ezért főként a tavalyi megrendeléseinkből megmaradt feladatokat végezzük. Itt helyben csak egy-két kisebb megrendelésünk volt – tájékoztatta hírportálunkat Magyar Szabolcs ügyvezető.

– Az ismerős cégektől is azt hallom, a vírushelyzet miatt nagyon megcsappant a munka. A nagy cégeket biztos nem érintette ennyire a helyzet, ők több éven át tartó beruházásokon dolgoznak, de a kisebb vállalkozások megszenvedik ezt az évet. Az a legnagyobb baj, hogy nagyon megszaporodtak a feketén dolgozók is, és sokan inkább velük végeztetik el a munkát, azt gondolván, hogy olcsóbban kijönnek, míg rá nem ébrednek, hogy ez nem igaz – mutatott rá Magyar Szabolcs.

A nyári időszak meghozta egyébként az építőipari cégalapítási kedvet is. Az Opten adatai alapján júliusban megyénkben tizennyolc új céget indítottak, minden bizonnyal azért, mert megrendelésekre volt kilátás. Ám árnyalja a képet, hogy ugyanakkor tíz vállalkozást meg is szüntettek, és e hónapban hat építőipari cég ellen indítottak felszámolási eljárást.