Már gyűjtik a búzát a Jászkunságban is

A hagyományokhoz híven idén is csatlakozott megyénk a Magyarok kenyere – Tizenötmillió búzaszem programhoz. Július utolsó hetében öt településen – Szolnokon, Tiszaföldváron, Tiszaigaron, Jásztelken és Törökszentmiklóson – gyűjtik az adománybúzát. A törökszentmiklósi búzasilóban tartott szerdai tájékoztató alatt is folyamatosan érkezett a gabona.

Lovas kocsi gördült be szerdán délelőtt a Szentmiklósi Gabona Kft. telephelyére, de a helyi Székács Elemér mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiskola tangazdaságából is búzát hoztak. Sorra érkeztek az adományok a „Magyarok kenyere – Tizenötmillió búzaszem” program keretében.

A gyűjtőponton tartott szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy térségünk élen jár az adakozásban. A tavaly összegyűjtött, mintegy nyolcszáz tonna gabona tizenhét százalékát megyei gazdák adták össze.

– Tíz éve, a program indulásakor úgy véltük, segítségnyújtással közelebb hozhatjuk egymáshoz a magyarokat – az egész Kárpát-medencében. Tíz tonnával indultunk, tavaly hétszázkilencvenegy gyűlt össze. Az idei esztendő reményeik szerint minden eddigit túlszárnyal majd – emelte ki Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. – Tizenötmillió búzaszem egyesül lisztté őrölve, kenyérben. Úgy, ahogy a tizenötmillió magyar egyesül a nemzetben – fejtette ki Jakab István.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetének elnöke hozzátette, a kezdeményezés nemcsak a magyarokat, hanem az agrárium tagjait, a gazdálkodókat is összefogja. Törökszentmiklós idén kiemelt helyszín, hiszen ebben az évben ünnepli újratelepítésének háromszázadik évfordulóját.

– Kötődik Szolnokhoz, de a Kunhalomhoz is. Nagyszerű földjei vannak, a gazdatársak, alkalmazkodva a környezethez, magas színvonalon termelnek – mondta Hubai Imre Csaba.

Ezt erősítette meg Budai Ferenc, a Törökszentmiklósi Gazdakör elnöke is.

– A települést körülvevő huszonkétezer hektáron olyan gazdálkodók dolgoznak, akik az elmúlt tíz évben mindig magukénak érezték a programot, követve az egymás megsegítésének szellemiségét. A helybe érkezett adományok már most meghaladják a hat tonnát, a kezdeményezéshez több mint százan csatlakoztak – mondta.

– Az aratás végéhez közeledünk. Régen volt ilyenre példa, hiszen általában a hónap közepén végzünk a munkálatokkal, az idei csapadékos idő miatt viszont elhúzódott a betakarítás. A nyári időjárás nemcsak a minőséget, de a mennyiséget is veszélyeztette – magyarázta Póth János törökszentmiklósi gazdálkodó, a gyűjtőpont üzemeltetője, miközben kitért arra is, hogy a tavaszi, hetvenöt napos aszály idején nem is számítottak ilyen jó gabonatermésre. Az adományok ehhez mérten szép számmal érkeznek a silóba. A határon innen és túli felajánlásokból készült lisztet – karitatív szervezetek segítségével – a Kárpát-medence rászoruló családjaihoz juttatják el.