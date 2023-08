Kántor Imrét 90. születésnapján lánya, Éva mellett az önkormányzat is köszöntötte otthonában. Szepesi Tibor polgármester egy csokor virággal és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelével, dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető pedig egy tortával köszöntötte fel. Imre bácsinak négy unokája és két fogadott unokája, valamint három gyönyörű dédunokája van.

Sajnos egy katonakorában, 1954-ben szerzett nyakcsigolya sérülése miatt leszázalékolták, nemrég pedig csípőprotézis műtétje is volt. Gyógyszert azonban nem szed ma sem, moped autójával ha kell, ügyet is tud intézni, vagy lányáért kimegy az állomásra, ha hazajön Budapestről hozzá. Drága, szeretett felesége, akivel 43 évig voltak házasok, pár éve elhunyt, így ma gondozónője, Gabika segíti mindennapjaiban. Betegsége ellenére sem hagyja el magát, mintegy tíz hektár földjén gazdálkodik, most épp napraforgó terem rajta. A napjai olvasással, zenehallgatással telnek.