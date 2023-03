1. Hívja a rendőrséget, ha ismeri a képen látható kerékpárok tulajdonosait!

A Szolnoki Rendőrkapitányság lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen. A folyamatban lévő eljárásban a nyomozók több kerékpárt is lefoglaltak, melyek tulajdonosa nem ismert a nyomozóhatóság előtt.

Forrás: Police.hu

2. Egyszerűen széthordtak egy kunhalmot Bagimajor közelében, lépniük kellett a régészeknek

Egy szántóföld közepén áll, ezért folyamatosan széthordták a jó minőségű termőföld miatt az egyik, közelmúltban felfedezett bagimajori kunhalmot. Hogy kik tették és mikor, azt nem lehet tudni. A kurgánt a napokban jegyzik be hivatalosan is, így ezután már büntetés is járhat a megrongálásáért.

Fotós: Nagy Balázs

3. Nyolcvan méteren át tolta a vonat a sínekre hajtó autót Szászbereknél, vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen

Felelni kell tettéért annak a sofőrnek, aki tavaly májusban hajtott egy vasúti szerelvény elé Szászbereknél. Figyelmetlensége miatt későn fékezett, már nem tudta elkerülni az ütközést. A vasúti szerelvény az ütközést követően mintegy 80 méter hosszan tolta a síneken maga előtt a személyautót.

Fotós: Mészáros János

4. Bűnös szándékkal hatolt be a házba az abádszalóki férfi, a teraszon azonban nagy meglepetés érte

Egy abádszalóki lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy január 24. és január 25. között bement egy helyi családi ház udvarára, és a melléképületből eltulajdonított egy robogót, 4 kézifűrészt, 2 működésképtelen sövényvágót, illetve motoros fűkaszákat és egy talicskát.

Forrás: Police.hu

5. Nagyobb a baj, mint gondolták: nem tudják felújítani a tűzoltóautót Tiszaföldváron

Nehéz helyzetbe került a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság. Nyolc-tízmillió forintba kerülne ugyanis egyik autójuknak karbantartása, a probléma nem csak a magas ár, hanem hogy nincs szerviz, amelyik el merné vállalni a munkát.