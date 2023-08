Hagyományosan a mézlovagrendek látványos felvonulásával kezdődött a XXXV. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó a Jászság fővárosában. Mohácsi Klaudia mézkirálynő a lovagrendek élén, a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében érkezett meg az ünnepélyes megnyitó helyszínére, a Bercsényi úti Sportcsarnokba.

A találkozó résztvevőit Budai Lóránt polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, Kiss Róbert, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei igazgatója és Molnár Klaudia, a Jászsági Méhész Egyesület elnöke köszöntötte. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke megnyitó beszédében kiemelte, hogy a méhészágazat a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb válságát éli, melynek okai összetettek.

– Nagyon különleges és tartalmas év áll mögöttem, hiszen több mint harminc rendezvényen vettem részt, ahol a méz és a méhészeti termékeket népszerűsítettem – folytatta a köszöntők sorát Mohácsi Klaudia leköszönő mézkirálynő.

Májusban országjáró körutamon óvodákat látogattam meg, hogy minél több gyermekkel megismertessem a méhészek és a méhek világát. Hálás vagyok, hogy egy évig képviselhettem a méhésztársadalmat, szívemben öröm és elégedettség van. A nehézségek közepette kitartást, sok erőt és jó munkát kívánok méhésztársaimnak

– búcsúzott Mohácsi Klaudia.

Immáron hetedik alkalommal adták át a Jászsági Méhész Egyesület, a Jász Múzeum és a Jászdózsa önkormányzata által alapított Zsidei Barnabás-díjat. Az elismerést Éger György méhész, a Méhészújság volt főszerkesztője, a Gödöllői Méhész Egyesület elnöke kapta. Ő egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen, ezért a díjat fia, Éger Áron vette át.

A rendezvényt szakmai fórum, méhészeti eszközök kiállítása és vására, mézkóstoló, valamint népművészeti kirakodóvásár is színesítette mintegy százharminc kiállító, árus részvételével. A legkisebbeket ingyenes gyermekprogramok várták. Elmaradhatatlan volt a füstölőgyújtó és keretszegező verseny, sőt élő méhcsalád kezelést is bemutattak. A forgatagban aranyló mézkülönlegességeket, mézes puszedlit, mézeskalácsot, mézes kozmetikumokat és mézbort is vásárolhattak az érdeklődők. A Fehérgyarmatról érkezett Riczu Béla méhész már visszatérő látogatója a rendezvénynek.