A mozgékonyság kortalan, ezt pedig Szolnokon, a Szépkorúak szerdája elnevezésű, elsősorban idősek testmozgását népszerűsítő sportfesztiválon be is bizonyították. Az „egyéni” indulók mellett többen is voltak, akik csapatban érkeztek a Tiszaligetbe. Mint kiderült, előzetesen 1500-an jelentkeztek, de a helyszínen még százötven-kétszázan regisztráltak.

Az igazi kaland csak most kezdődik. Galó Tomika szerdán indult útnak, szüleivel nemsokára megérkeznek Dubajba. A luxusról híres város a szolnoki kötődésű kisfiú számára a gyógyulás esélyét tartogatja. Egy ott található egészségügyi központban kapja meg a reményt jelentő génterápiát.

A tiszaburai temető három sírhelyéről is elvitték a gránit kőre rögzített réz betűket valamint számokat február 12-én. A rendőrök az adatgyűjtést követően február 13-án lakásán elfogták a feltételezett elkövetőt, és előállították a rendőrkapitányságra.

Egy körözöttet fogtak el a rendőrök február 13-án, Szolnokon. Az intézkedés során megállapították, hogy a 23 éves nő ellen a Szolnoki Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki, ezért a rendőrkapitányságra előállították, majd őrizetbe vették.

Orvhalászat és lopás miatt nyomoz a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság három abádszalóki férfi ellen. A 38, 43 és 50 éves férfiak a Nagykunsági főcsatorna vizében elhelyeztek négy, egyenként 50 méter hosszú és 3,5 méter széles damilhálót február 13-a előtt.

A Szapáry út és az Ady Endre út kereszteződésében február 14-én megkezdődtek az aszfalt-helyreállítási munkák, és várhatóan a közeljövőben a város számos, korábban csőtöréstől felbontott, szilárdburkolat-hiányos szakaszán is megtörténnek a betonozások.

A hét elején megkezdődtek a szolnoki Ady Endre út 16. számú tízemeletes lakótömb és a Jókai utca között lévő parkolóterület teljes körű felújítási munkálatai, melyek előreláthatóan két hónapig tartanak. Jelenleg a régi, töredezett betonfelületet bontják vissza, a területen a fák gallyazási munkáit is elvégezték, a nyesedékeket elszállították.

Minősített emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Vas Vármegyei Főügyészség egy nő és társa ellen, aki 2023 márciusában Szombathelyen meg akarta ölni az asszony férjét. A vádirat szerint a vádlottak között szerelmi viszony alakult ki, az asszony szerint férje nem egyezett volna bele a válásukba, ezért társával elhatározták, hogy megölik.