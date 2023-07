Egy hónappal azután, hogy a Szolnoki Atlétikai Központban sikeresen megrendezték a felnőtt többpróbázók országos bajnokságát, most hétvégén újabb rangos versenynek ad otthont a Véső úti pálya. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei vármegyeszékhelyen rendezik szombaton és vasárnap az U20-as magyar bajnokságot.

A megméretésre az ország valamennyi jelentős klubjának összesen 413 versenyzője adta le nevezését, túlzás nélkül mondhatjuk tehát, hogy a magyar utánpótlás krémje adhat számot tudásáról a szolnoki rekortánon.

Azon a pályán, amelyen ezúttal a hazai győzelem illata is ott van a levegőben. Mintegy egy hónapnyi kihagyás után Szolnokon térhet vissza a versenyzéshez a sprinter Kocsis Anna Luca. A MÁV SE 18 éves rövidtávfutója comhajlító-hú­zó­dással küszködött az előző hetekben, emiatt a múlt hétvégi felnőtt országos bajnokságot is kihagyta. Kocsis 100 síkon idén már 11,38 másodpercet is futott, ezzel jelenleg a második leggyorsabb magyar női sprinter, korosztályában pedig óriási meglepetés lenne, ha megszorongatnák. Felkészítője, Varga Ádám hírportálunknak elmondta, Kocsis vélhetően rajthoz áll 100-on, a hosszabbik sprinttáv, a 200 méter egyelőre kérdéses. Nem elvárás az sem, hogy egyéni csúcsot fusson, hiszen a felnőtt sprintváltó tagjaként Kocsisnak a budapesti világbajnokságra kell csúcsformába lendülnie, illetve az augusztus eleji, jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokságra.

Győzelmi esélyekkel indul az ob-n a magasugró Keszthelyi Luca is. A Szolnok versenyzőjének 1,82 méteres egyéni csúcsa kimagaslik a korosztályos mezőnyből. Keszthelyi ugyancsak sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban, de az elmúlt hetekben már versenyzett, és ha formában lesz hétvégén, az egyik fő esélyese lehet a számnak.

A szolnoki indulók soraiban találjuk Szabó Dánielt, aki 100 méteren és távolugrásban is indul. A tervek szerint két számot vállal Tószegi Tamás (200 m, 400 m) és Kovács Léna (100 m, 200 m) is.