Míg a csapatok a tavaszi idényre készülődnek, összegeztük, hogyan állnak a küzdelmek a megyei bajnokságokban. Ezúttal a vármegye II.-t vettük górcső alá.

Újonc csapat vezeti a bajnokságot

A Besenyszög csapata pontosan ott és pontosan úgy áll, ahogy tavaly ilyenkor. A piros-feketék vezetik a bajnokságot, ráadásul 2023 januárjában is 36 pont állt a nevük mellett, és most is. „Apró” különbség azonban, hogy míg ezt tavaly a harmadosztályban tették, idén már a második ligában, vagyis újonc létükre vezetik a bajnokságot. Pedig a rajtnál még nem tűnt úgy, hogy a vármegye II.-ben is élcsapattá válnak. Az első öt fordulóból háromban is pontokat vesztettek, a Tiszaszentimrétől 5–1-re kikaptak. Az utána következő tíz mérkőzésből viszont kilencet megnyertek, ez a sorozat pedig az élre repítette őket.

Közvetlen üldözőjük a címvédő Jászapáti. Menyhárt Dánielék a már tavaly is bajnoki elsőséget eredményező, szervezett futballjukat játsszák a soros idényben is. Ennek köszönhetően messze övék a mezőny legjobb védelme, mindössze 11 kapott góllal. Ők, ellentétben a Besenyszöggel, remekül kezdték az idényt, sokáig vezették is a pontversenyt, ám októberben hullámvölgybe kerültek. Ebből még időben ki tudtak kecmeregni, így minden esélyük megvan, hogy tavasszal a címvédésért szálljanak harcba.

Szorosan kapaszkodik hozzájuk a tavaly is a másodosztály élcsapatai közé tartozó, ősszel 30 pontot összeszorgoskodó Tiszaszentimre is.

Sűrű középmezőny

Hogy miként alakul majd a jelenlegi dobogósok alatti csapatok sorsa, az szinte megjósolhatatlan, lévén, nagy a küzdelem a felzárkózásért.

Télen az Abádszalók fordul a negyedik helyen. Ők azok, akik tavaly főnixmadárként feltámadva küzdötték fel magukat a tök utolsó helyről a középmezőnybe. Ezúttal már ősszel sem akartak hátul kullogni, nyolc megszerzett győzelemmel pedig vélhetően nem is lesznek ilyen gondjaik. A kérdés inkább az, kacsintgatnak-e feljebb is. Miként a szintén újonc Jászalsószentgyörgy esetében is, akik a szalókiakhoz hasonlóan 25 pontot gyűjtöttek, és elérhető távolságban vannak a dobogóhoz. A Szentgyörgy – amely a vármegye II. bajnokaként jutott fel – egyébként nagyszerűen mutatkozott be a magasabb osztályban, egy 3–0-s és egy 6–1-es sikerrel (előbbit papíron), utána vegyes eredmények jöttek, de az biztosnak látszik, hogy számolni kell velük a folytatásban is.

Nagy kérdőjel a Fegyvernek csapata. A zöld-fehérek meglehetősen rapszodikus teljesítmény révén érték el a hatodik helyet télire, a Tiszaszentimre 7–0-s legyőzésétől a Beseny­szögtől elszenvedett 1–4-es vereségig nagy utat jártak be. Egymás után két meccsnél többet nem tudtak nyerni, az ingadozó teljesítményt kellene valahogy stabilizálniuk az előbbre lépésért.

Talán kijelenthető: nem pattan vissza az első osztályba a Jászárokszállás. A megye I.-ből lecsúszott klub a kilencedik fordulóig úgy-ahogy tartotta magát, akkor még csak három pont választotta el őket az aktuális első Jászapátitól. Utána viszont egyik pofon után néztek a másikba, ötmeccses vereségsorozatuk következményeként pedig közelebb sodródtak az utolsó, mint az első helyhez. Ennél is nagyobbat hasalt a Kunmadaras. A nagykunságiak öt forduló elteltével három győzelmet, két döntetlent és a bajnoki tabella első helyét mondhatták magukénak. Csakhogy az addigi 11 ponthoz a következő tíz fordulóban írd és mondd négyet tettek hozzá, és várta őket a nyolcadik hely a szünetre. A Túrkeve a múlt szezon őszi részében is 13 pontot szerzett, és a jelenlegiben is. Ez akkor és most is a kilencedik helyet érte számukra.

Megint a Boldogháza zárja a sort

A mezőny alján a két, tíz pontnál többet szerezni nem tudó együttes található. Az előző kiírásban még erős középcsapatnak mondható Tiszajenőre több, méretes zakót is szabtak ellenfelei, nyolc vereségen túl két győzelem, négy iksz, ezek révén tíz pont jött össze nekik ősszel.

A mezőnyt a 2023–24-es megye II.-ben a Jászboldogháza zárja. A jászságiak helyzete sokáig kilátástalannak tűnt, a tizedik fordulóig minden meccsen kikaptak. Tél felé fordulva aztán elkezdték gyűjtögetni a pontokat, már csak hárommal maradnak el az utolsó előtti Tisza­jenőtől. Egyébként 2022–23 fordulóján is sereghajtóként telelt a Boldogháza. Némi vigasz: hét megszerzett egységükkel máris túlteljesítették tavalyi eredményüket, legutóbbi idényükben az egész szezonban öt pontot szereztek...