A Szolnoki Olajbányász kispadjára nemrégiben kinevezett Oliver Vidin győzelemmel debütált a legutóbbi, a sereghajtó Kecskemét elleni bajnokin (70–59). Talán nem is maga a győzelem ténye az, ami kiemelendő, hanem az 59 kapott pont, ami jóval kevesebb, mint amennyit Vidin kinevezése előtt kaptak a piros-feketék.

Pallai Tamás (labdával) fizikális és kemény játékkal győzhet a Szolnoki Olajbányász Szombathelyen

Fotó: Mészáros János

Falco KC–Szolnoki Olajbányász

Most azonban a tabella másik végéről érkezik az ellenfél (vagy pontosabban az Olaj érkezik hozzá), ugyanis az éllovas Falco otthonában lépnek pályára a szolnokiak pénteken 18 órakor. A Szombathely köztudottan kiemelkedik a mezőnyből, nem véletlen, hogy húsz győzelemmel és csupán két vereséggel áll a tabella tetején, ráadásul hazai pályán még veretlenek a vasiak, így bátran ki lehet jelenteni, hogy az alapszakasz legnehezebb mérkőzése vár Vidin együttesére.

A Falco legutóbbi vereségét az előző héten, a DEAC ellen szenvedte el (85–81), amely akár bizakodásra is adhat okot a Tisza-partiaknak, azonban könnyen előfordulhat, hogy pont ez a kudarc „józanította ki” Perl Zoltánékat, és extra figyelemmel fókuszálnak majd pénteken.

Már csak azért is, mert a csapatok közt régóta tart a rivalizálás, emiatt helyezésektől függetlenül is kiemelt összecsapásnak tekintik ezt a szurkolók, és az együttesek egyaránt. Erre világított rá az Olajbányász csapatkapitánya, Pallai Tamás is.

– Ellenünk mindig motivált a Falco, és igyekszik éber maradni végig a mérkőzésen – nyilatkozta lapunknak Pallai. – Emiatt sem lesz különösebb jelentősége annak, hogy legutóbb vereséget szenvedett a DEAC ellen, nekünk ráadásul jobb lett volna, ha a Szombathely nyer, mert akkor a Debrecen kicsit lemaradt volna tőlünk. Kevesebb időnk volt most felkészülni az összecsapásra, mert ezúttal pénteken lépünk pályára. Az új edzőnkkel inkább magunkra fókuszálunk, mintsem az ellenfélre. Jó formában vagyunk, főleg védekezésben, és azzal a céllal megyünk a meccsre, hogy megszorongassuk a Falcót, illetve üzenni szeretnénk nekik, hogy érdemes lesz velünk számolniuk a továbbiakban. Hosszú padja van a Szombathelynek, jó játékosok alkotják a keretet, megérdemelten vezetik jelenleg a tabllát. Már csak a hazai porondon kell játszaniuk, emiatt talán kicsit el is kényelmesedhetnek, mi pedig szeretnénk ezt kihasználni. Úgy gondolom, hogy fizikális és kemény játékkal lehet esélyünk a győzelemre pénteken.

