Több mint húsz százalékkal nőtt a balesetek száma megyénkben

Több mint húsz százalékkal nőtt a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma megyénkben az év első hetven napjában a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest. Emellett emelkedett a halálos és a súlyos sérüléses esetek száma is. Aggodalomra ad azonban okot az is, hogy megduplázódtak a kerékpáros balesetek. A statisztika kedvezőtlen alakulásáról és a megelőzési lehetőségekről tartottak kedden sajtótájékoztatót a megyei rendőr-főkapitányságon.

Kosztyó Gábor alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője elmondta, hogy az idén bekövetkezett 94 baleset több mint felében volt érintett kerékpáros vagy gyalogos. Ráadásul ez alatt a bő két hónap alatt megháromszorozódott a gyalogosok által okozott balesetek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. Kettőről hétre emelkedett.

– Ha megvizsgáljuk a megyében található rendőrkapitányságok illetékességi területén bekövetkezett baleseteket, üde színfolt Tiszafüred, ahol sem tavaly, sem idén nem történt kerékpáros baleset. Jól látható viszont, hogy nem egy településre koncentrálódik ez a probléma, hanem gyakorlatilag a megye szinte minden pontján megtalálható – világított rá Kosztyó Gábor.

– A kerékpáros balesetek fele korlátozott látási viszonyok között következett be. Nappal a kanyarodási, valamint az elsőbbségi szabályok kölcsönös meg nem adása szerepelt az okok között. Az esti időszakban pedig a láthatóság hiánya. A számadatokból kitűnik, hogy sem a kerékpárosok, sem a gyalogosok nem viselnek láthatósági mellényt, ezért sokan így szenvednek tragikus balesetet. Az idén történt tizenkét, gyalogosokat érintő balesetből hét korlátozott látási viszonyok között következett be, kilenc belterületen és három külterületen. Ez utóbbiból egy halálos kimenetelű volt. A kerékpárosok mellett a gyalogosok is olyanok, akik gyakorlatilag minden védőfelszerelés nélkül közlekednek, ezért az őket érintő balesetekben a legjellemzőbb a súlyos sérülés vagy a halál – hangsúlyozta.

Az osztályvezető néhány közelmúltban történt esetet is bemutatott fotóval illusztrálva. Az egyik lakott területen kívül történt, ahol egy személyautó elütött egy, a felező vonal közelében tartózkodó gyalogost, aki sötét ruházatot viselt, és nem volt rajta láthatósági mellény sem.

– A fotókon jól látható, hogy egy gyalogos gázolás milyen károkat tud okozni a szélvédő üvegén. Így az autó vezetője is veszélyes szituációba kerülhet, hiszen az üvegszilánkok komoly sérüléseket tudnak okozni. Ha pedig a sofőr félre rántja a kormányt, akkor lehet, hogy egy szemből érkező másik autóval ütközik össze, vagy árokba hajt – ismertette a lehetőségeket Kosztyó Gábor.

– Aki lakott területen kívül közlekedik kerékpárral vagy gyalogosan láthatósági mellény nélkül és kerékpáros villogó nélkül, az majdnem olyan, mintha öngyilkosságot szeretne elkövetni. Hiszen az autós szinte semmit nem tud tenni, hogy elkerülje a balesetet, ha későn észleli a gyalogost vagy kerékpárost.

Kosztyó Gábortól megtudtuk, hogy az elmúlt hetekben történt egy másik eset is, szintén lakott területen kívül. Egy járművezetőnek meghibásodott a gépkocsija, ezért félreállt, és kiszállt a járműből, de nem vette fel a KRESZ által előírt láthatósági mellényt. Amikor egy arra közlekedő autósnak integetni próbált, hogy segítséget kérjen, kéztörtést szenvedett, mert a másik sofőr későn észlelte.

– Az ehhez hasonló eseteket kis anyagi ráfordítással és a KRESZ betartásával el tudnánk kerülni. Egy doboz cigaretta árából ugyanis meg lehet vásárolni egy láthatósági mellényt és hozzá kerékpáros villogót, ami több hónapig biztosítja azt, hogy biztonságosan közlekedjünk – tette hozzá az osztályvezető.