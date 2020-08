A kérdőív kitöltésével gyakorolhatjuk a jogainkat

A Miniszterelnökségnek gyakran kell döntéseket hozni fejlesztési ügyekben, így egészségügyi-, gazdasági és oktatási ügyekben. A döntések meghozatala előtt célszerű a lakosság véleményét kérni, amire legalkalmasabb eszköz a kérdőív.

Ezért tartja jó dolognak a nemzeti konzultációt Sulák Istvánné, a nyugdíjas szolnoki pedagógus családjával együtt már kitöltötte és visszaküldte a leveleket.

– A jelenlegi helyzetben a koronavírus okozta helyzet kezelése, a gazdaság újraindítása a legfontosabb feladat, ezekre vonatkoznak a konzultáció ív kérdései, melyek az emberek életének megvédésére, a munkahelyek megtartására és -teremtésére és a biztonságos életkörülmények biztosítására vonatkozóan kérnek válaszokat. Jogállamban élünk, szívesen gyakoroljuk a jogainkat, a kérdőív kitöltésével ezt megtehetjük. A kormány pedig a válaszok feldolgozása után bátran dönthet, hiszen maga mögött tudhatja az emberek támogatását vagy éppen elutasítását – emelte ki Sulák Istvánné. A hölgy hozzátette, sajnálattal vette tudomásul, hogy Szolnokon az ellenzéki pártok gyűjtötték a konzultációs íveket, amivel, megzavarhatták az állampolgárok gondolkodását.

– Úgy tudom, olyan is előfordult, hogy aktivisták kilopták a postaládából a leveleket, így talán volt olyan család, akikhez el sem jutottak azok. Bevallom, ezzel kapcsolatban én bízom a felelősségre vonásban – mondta el. Szót ejtett arról is, hogy bár nem ismeri az ívek készítésének menetét, véleménye szerint lehetne azokon egy olyan rész is, ahol az állampolgárok megfogalmazhatják saját gondolataikat is a képviselők felé.

– Ezzel együtt a gratulálok az ívek összeállításához, mert a kérdések érthetőek, a válaszok egyértelműek, nem vesz igénybe sok időt a kitöltés, ami saját érdekeink érvényesítését szolgálják – tette hozzá.