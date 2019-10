Sajtó és tanulás, röviden SÉTA. Ezzel a címmel indult el kiadónknál egy középiskolásoknak szóló újságírói pályázat.

A napokban a jelentkezők már beleshettek a kulisszatitkokba a szerkesztőségi látogatások alkalmával. Ám az igazi munka majd csak ezután következik. Kutatni, alkotni és összeállítani az anyagokat. Úgy, mint egy „igazi újságíró.” A témák róluk és nekik szólnak, ami talán jelenthet némi könnyebbséget.

Persze amennyire izgatottak, annyira tartanak is a feladattól. Hiszen ismeretlen, új kihívás lesz, ami már nem hasonlít az iskolai számonkérésekhez. Ám pontosan ebben rejlik a szépsége is. Olyan új tapasztalatokat kapnak jutalmul, ami hosszú távon a jövőjük tervezésére is hatással lehet. Ez a gondolat pedig túlmutat azon, hogy a pályázat csak diákok számára kiírt verseny. Hiszen jóval több annál. Persze a jól megválasztott irány csak egy dolog.

Az úton lévő akadályok és nehézségek leküzdése mutatja majd meg, hogy valóban elég kitartó-e valaki.

Gimis koromban egyszer én is jártam a szerkesztőségben, és akkor még nem gondoltam, hogy egy napon kolléga leszek. Méghozzá újságíró! Pedig mindig vonzott ez az út. Mégis csak azután szereztem erről valódi bizonyosságot, miután jó néhány évig teljesen más területeken dolgoztam.

Azt hiszem, olykor azt fontos először tudni, megtapasztalni, hogy mit nem szeretnénk. Napnál világosabban fog megmutatkozni a valódi vágyunk.