Autómaffia-per: bírót és helyet is cseréltek

Bonyolultsága miatt lassan négy éve húzódik a B. J. és 94(!) társa ellen, jelentős értékre, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette miatt indult büntetőügy a Tiszafüredi Járásbíróságon.

A folyamatot vélhetően nem gyorsítja fel, hogy az ügyet eddig tárgyaló bíró, dr. Hatvani Emese az ügy elbírálásából történő kizárását kérte a közelmúltban.

Az ügy felderítéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség még 2016. február 24-én közös sajtótájékoztatón számolt be Szolnokon. A nemzetközi bűnügyi együttműködéseket is felölelő eljárásban csaknem száz embert hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás eleinte egyetlen, a Nagykunságban történt, prémiumkategóriás, külföldről kölcsönzött gépkocsi ellopásáról szóló bejelentéssel kezdődött 2013-ban. Az eljáró karcagi nyomozók azonban rövid időn belül megállapították, hogy a bejelentés valótlan. Ráadásul ez időben különböző rendőri szerveknél is hasonló „autólopási” bejelentések történtek.

A nyomozók az egyes feljelentések között összefüggéseket állapítottak meg, továbbá azt is, hogy a valótlan bejelentések hátterében egy szervezetten működő elkövetői kör dolgozik, csalások sorozata húzódik meg.

A nagy horderejű bűncselekmény-láncolat megszakítása, felderítése és bizonyítása érdekében 2014 első negyedévében nyomozócsoport alakult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon. A nyomozók szorosan együttműködtek a külföldi – például a linzi, a müncheni és a passaui – társhatóságokkal, valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal és területi szerveivel.

Megállapították, hogy a banda tagjai 2012 áprilisától 2014 júliusáig számos európai országban – elsősorban Ausztriában, Németországban, Svájcban, Olaszországban, Svédországban, Csehországban és Szlovéniában – gépkocsikölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társaságoktól jelentős értékű, prémiumkategóriás gépkocsikat kölcsönöztek ki. Az autókat szervezetten Magyarországra szállították és itthon értékesítették. A csalással okozott, az igazságügyi műszaki szakértői vélemények szerint csaknem egymilliárd forintos kárból, negyvenkét gépkocsi lefoglalásával, mintegy háromszázmillió forint megtérült. A vádlottak túlnyomórész magyarok, de vannak köztük román állampolgárok is.

A Karcagi Járási Ügyészség 2016 tavaszán kilencvenöt(!) ember ellen emelt vádat. A büntetőügyet kezdetektől fogva mindmáig a Karcagi Járásbíróság tárgyalja, ám ez időben nagy leterheltsége volt a karcagiaknak, ezért már akkor dr. Hatvani Emesét, a Tiszafüredi Járásbíróság büntető ügyszakos bíráját – 2017. július 1-től e járásbíróság elnöke – rendelték ki a bizonyítási eljárás levezetésére.

Érdekesség még, hogy a vádlottak és ügyvédjeik jelentős száma miatt a büntetőper első tárgyalására 2016. június 21-én a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ zsúfolásig megtelt nagytermében került sor. Az első tárgyalási napon csak egy órát a vádlottak és ügyvédjeik számbavétele tett ki, s további közel kettőt a vádirat ismertetése.

Dr. Hatvani Emese a közelmúltban az ügy elbírálásából történő kizárását kérte. Ezt követően Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke dr. Gy. Molnár Sándort, a törvényszék egyik büntető bíráját rendelte ki az elsőfokú eljárás lefolytatására, aki az ügyet pergazdaságossági szempontok miatt a bíróság szolnoki, Kossuth úti főépületének nagy tárgyalótermében fogja tárgyalni. A törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint: „…a büntetőügy komplexitására tekintettel, az új bírónak a többezer oldalas iratanyag áttekintése mellett fel kell készülnie az ügy tárgyalására, ami a tervek szerint 2020 első negyedévében folytatódik majd”.