Az online tanulásban is segítenék a fiatalokat

A járványhelyzet idején sokkal inkább felértékelődik a jótékony gesztusok és önzetlen akciók jelentősége a városban. A nehéz időkben a Szolnok Rotary Klub is igyekszik segítséget nyújtani. Programjaikról, tevékenységükről az egyesület elnökét, Boda Györgyöt kérdeztük.

– Mióta működik Rotary egyesület a megyeszékhelyen?

– A Szolnok Rotary Klub tevékenységéről tudni kell, hogy egy klasszikus jótékonysági szervezet vagyunk, melynek jelenleg harminchat tagja van. Maga a Rotary-eszme egyébként száztizenöt éves múltra tekint vissza. 1932-ben hazánkban is létrejött a szervezet, mely a háború után megszűnt. A szolnoki klub 1999-ben alakult meg újra. Magyarországon ma ötvenhárom egyesület működik, s ezek egy országos szövetséghez tartoznak, beleértve minket is. Fontos emellett megemlíteni, hogy a városban két klub is működik. A másik Szolnok-Tisza Rotary Klub néven ismert.

– Milyen jótékonysági akciókra fókuszál most az egyesület? A koronavírus-járvány idején melyek azok, amelyek a leginkább előtérbe kerülnek?

– Mindig arra törekszünk, hogy azokat az elesett embereket, embercsoportokat támogassuk, akik a leginkább rászorulnak. Köztük olyanokat, akik valamilyen egészségügyi hátrányt szenvednek. A Rotarynak, mint világszervezetnek, létezik egy különösen jelentős programja, ami már az 1950-es évek óta működik. Ez pedig nem más, mint a járványos gyermekbénulás elleni küzdelem.

– Ma viszont már új kihívásként jelentkezik a koronavírus, ami ugyancsak felkeltette az arra érzékeny emberek figyelmét. Vagyis, hogy miként lehetne segíteni a mostani körülmények közepette. Klubtagjaink között nemrégiben egy gyors gyűjtést rendeztünk, aminek köszönhetően össze is jött hatszázhúszezer forint, melyet végül kórházaknak utaltunk el. Százezer forintot Budapestre, a Szent László Kórháznak, ötszázhúszezer forintot pedig – egyformán elosztva – a szolnoki Hetényi Géza kórház két alapítványának.

– Más programok is jellemzik városbeli működésüket?

– Igen. Tudni kell, hogy általában a fiatal korosztályra összpontosít az egyesület. A másik, közelmúltban megfogant gondolatunk, hogy támogassuk a fiatalok otthoni, online tanulását. Éppen ezért a Szolnoki Gyermekvárosban élő fiataloknak szeretnénk laptopokat vásárolni. Úgy látjuk, hogy lenne is igény a kezdeményezésre, így most a megvalósításon dolgozunk. Emellett év közben is több programunk van.

– A Rotary másik nagy projektjének célja a fiatalok utaztatása, a cserediákprogram. Ami azt jelenti, hogy hazánkba évente ötven cserediák érkezik külföldről, és ugyanennyi jut el más országokba. A diákok koordinálása, az anyagi fedezet megteremtése szintén a szervezet feladata. Sok fiatal ugyanis ezen akciók révén ismeri meg a világot.

– Az év második fele hogyan alakul majd az egyesület háza táján?

– Egy „Rotary-év” július elsejétől a következő év június 30-ig tart. Vannak rendszeresen visszatérő eseményeink, ám azt sajnos nem tudjuk, hogy ezek a mostani helyzet miatt hogyan valósulhatnak majd meg. Alapvetően számos helyszínen jelen vagyunk a városban. Említhetném a gulyásfesztiválon való főzést, gyűjtést, a minden novemberben megrendezendő jótékonysági bálunkat, a forraltbor-kínálást a karácsonyi faluban, vagy a februári farsangi rendezvényünket. Ez utóbbi azt a célt szolgálja, hogy az itt tartózkodó cserediákjainknak anyagi támogatást biztosítsunk.