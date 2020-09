Bemutatták a tiszaföldvári múzeum új épületét

Interaktív szabóműhely, szelfipont és foglalkoztatószoba. Kedden körbejárhattuk a Tiszazugi Földrajzi Múzeum új kiállítóhelyét. Az elmúlt időszakban kialakított „Tiszazugi otthonok” tárlat a lakóházban fellelt tárgyi emlékeken végigvezetve mutatja be az századforduló és a rendszerváltás közötti időszak magyar eseményeit. A házban egykor Köles Gizella varrónő élt, az általa megálmodott ruhák másait fel is lehet próbálni.

Kedden bemutatták a Tiszazugi Földrajzi Múzeum új épületét, a mindenki által csak Kató néni-féle háznak ismert „Tiszazugi otthonokat”. Az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület közgyűlése után körbe is járhatták a szakemberek a kiállítást. Béres Mária múzeumigazgató az ingatlan történetéről is tájékoztatta az érdeklődőket.

– A lakóház 1850 körül épült. A telek északi határán a települési szerkezetre jellemző zug húzódik, délen a belterületet határoló négy-öt méter magas partélig tart. Jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan is megőrzésre érdemes házhelyről van tehát szó. A Kossuth út 95. szám alatti, már 2003 óta lakatlan ingatlant az önkormányzat pályázati forrásból újította fel – mondta Béres Mária.

Az egyszerű, hagyományos parasztház utcai szobából, varróműhelyből, fotószobából, konyhából és egy csoportok, családok fogadására alkalmas foglalkoztató teremből áll, ahol minden a „tűről, a cérnáról és az ollóról” szól. Az épületben talált fényképek és tárgyi emlékek elevenítik fel az egykor ott élő család életét. A bútorok és a restaurált falfestés a kor hangulatát tükrözve repítik vissza látogatót a múltba.

– A házban az eredetileg borbélyként dolgozó, Nagy M. István és felesége Köles Mária élt, akik lányuk Kató mellett, még négy árvát neveltek fel. Az asszonyok Tiszaföldvár területét soha nem hagyták el, de életükön és visszamaradt tárgyaikon keresztül az első és második világháború, az 1951. évi budapesti kitelepítések, az 1956. évi forradalom hatása, az emigrációban élők, valamint az 1960 és 1990 közötti magyar események is nyomon követhetőek – részletezte, majd kitért arra, miért lett éppen szabóműhely.

– Köles Gizella, a család egyik nevelt gyermeke, 1951-től iparengedéllyel rendelkező női szabó volt, tanulók nevelésével is foglalkozott. Számos divatlapot találtunk a házban, nyugati mintára dolgozott, ruhái talán ezért is voltak olyan kedveltek a városban. A két háború közötti családi fotók alapján a korabeli öltözetek egy részét megvarrattuk, amelyeket a látogatóink felpróbálhatnak, egy selfi automataként működő „tükör” segítségével fotókat készíthetnek magukról, melyeket kinyomtatás után haza is vihetnek– emelte ki a kiállítás különlegességét.