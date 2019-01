Döbbenetesen sokat drágultak a panellakások

Erős évet zárt 2018-ban a hazai ingatlanpiac, ez alól megyénk sem kivétel. Szűkebb hazánk korábban igencsak alacsony ingatlanárai egy év alatt jelentősen megemelkedtek, legnagyobb mértékben a panellakások vételárai ugrottak meg.

– Az elmúlt évben Szolnokon soha nem látott mértékben emelkedtek az árak, egyéves intervallumban ilyet korábban nem tapasztaltunk. Erre nem számítottunk, amikor először kerültek elém a növekedést mutató adatok, először arra gondoltam, itt valami hiba van – árulta el Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa.

– Az év elejéhez képest egy átlagos kétszobás lakást 1,2–2 millió forinttal magasabb áron lehetett eladni az év végére. Egy átlagos panellakás négyzetméterára 180–200 ezer forintra emelkedett, az újabb építésűeké négyzetméterenként 350-370 ezer, de akár 400 ezer forint fölé is ugrott, helyszíntől, minőségtől függően. A növekedés oka feltehetően a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kibővítésében kereshető, a megemelt összeg és a támogatotti kör szélesítése is keresletnövekedést eredményezett és egyaránt árfelhajtó erővel bírt.

– Érezhető volt a gazdasági fellendülés hatása: a keresetek nőttek, így az emberek bátrabban mertek hitelt felvenni. A kedvező kamatozási feltételek mellett már nem tartottak attól, hogy hasonlóan járnak, mint korábban a devizahitelesek. A családi házakat is könnyebb most eladni, és nemcsak a megyeszékhelyen, a jó állapotúakat 15–18, de akár 20 millió körüli áron is keresik. A falvaknál is megfigyelhető volt a kereslet megélénkülése, mivel ott lehet kapni annyiért 3-4 szobás kertes házat, amennyiért Szolnokon már nem. A családi házaknál azért szerényebb volt az áremelkedés, nem mondhatjuk, hogy megduplázódtak az árak a recesszió óta, mint a panelek esetében – mutatott rá Gávris Szabolcs.

Elmondta az is, legmeghökkentőbb esetük tavaly az volt, mikor igen jó áron sikerült eladniuk egy 30 négyzetméteres, tipp-topp, vasútállomás környéki lakást, pestiek vették meg, és az ottani árak tükrében azt gondolták, nagyon jutányos áron jutottak hozzá.

– Szerintem 2019-ben ilyen áremelési bumm már nem várható, a drágulás már nem lesz ilyen látványos mértékű – vélekedett az ingatlanszakember. – Vannak azonban olyan városrészek, településrészek, falvak, ahol tavaly nem érződött ez a fellendülés, jellemzően olyan szegényebb réteg által lakott területeken, melyeket még nem ért el a gazdasági változás szele.

Fekete Sándorné, a Duna House szolnoki irodavezetője is úgy nyilatkozott, döbbenten álltak az elmúlt évi ingatlan-áremelkedések előtt, a panelek kirívó mértékben drágultak.

Szolnokon például a Széchenyi-lakótelepen vagy a belvárosban, a piac környékén ugrottak meg legszembetűnőbben a lakásárak.

– A Széchenyi-lakótelepen 200 ezer forintos négyzetméterár a sztenderd, de a felújított, szigetelt, a mai igényeknek megfelelő lakások bizony efeletti áron kerülnek ki a piacra. Ezek persze viszonyszámok – mutatott rá Fekete Sándorné.

Magánszemélyek által meghirdetett lakóingatlanok átlagos kínálati ára (ezer forint/négyzetméter)

Település 2017. december 2018. december Szolnok 182 233 Eger 239 308 Kecskemét 309 366 Szeged 250 332 Salgótarján 103 118 Budapest 506 640

Forrás: Ingatlan.com

A helytől is függ

– A szolnoki Cukorgyári lakótelep vagy a Vegyiművek-lakótelep esetében, ahol eddig is alacsonyak voltak az árak, nem mutatkozott emelkedés – mutatott rá Fekete Sándorné, a Duna House szolnoki irodavezetője. – Keresettebbek viszont Szolnok vonzáskörzetében is az ingatlanok, például Törökszentmiklóson a lakótelepi lakások, vagy Tószegen, Rákóczifalván a családi házak, sőt, Abony iránt is nő az érdeklődés. De ahol nem megfelelő az infrastruktúra, rosszak az útviszonyok, ott nem nőtt a kereslet és nem jellemző ez az áremelkedés sem.

