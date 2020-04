Dr. Kállai Mária szerint az önkormányzatok is felelősen viselkednek

Az ország felkészült a koronavírus-járvány tömegessé válására. Kiemelendő, s egyben megnyugtató, hogy az önkormányzatok is felelősen állnak a térségben a veszélyhelyzethez – beszélt hírportálunknak a világjárvány magyarországi történéseiről dr. Kállai Mária, Szolnok és környékének parlamenti képviselője.

– Láthattuk, láthatjuk az olasz, francia, amerikai és spanyol példán keresztül, micsoda hatalmas problémát okoz a járvány az ottani egészségügynek – mutatott rá a képviselő. – Ezt látva, különösen fontos, hogy a magyar szakemberek tudására alapozva a magyar kormány határozottan és jól kezeli a problémát. Persze mindez csak akkor lehet hosszabb távon is sikeres, ha mi valamennyien fegyelmezetten be tudjuk tartani az előírásokat.

Dr. Kállai Mária napi kapcsolatban áll a megyeszékhely vezetésével, és természetesen a környező települések önkormányzataival.

– Szolnok szerepe kiemelkedő a védekezésben, hiszen kistérségi központként éppen az idős- és szociális ellátásban, illetve az egészségügyi alapellátásban a megyeszékhely hivatala felel ezért a területért. De örömmel látom, hogy a kistérségi települések partnerek mindenben, és közösen óvják az itt élő emberek egészségét.

A járvány természetesen problémákat is okoz minde­nütt, a vendéglátáson és a turizmuson kívül egyre több területet érint a leállás.

– A kormányzat igen komoly intézkedéseket hozott a gazdaság védelmében. A legújabb lépések is azt segítik, hogy az emberek megélhetése, a cégek működése biztosított legyen. A magyar munkahelyek, a magyar gazdaság védelmére és újraindítására, vagyis a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtására 1345 milliárd forintot különítettünk el. Tíz évvel ezelőtt Magyarország már eredményesen kezelt egy válságot. Közös munkával, összefogással és helyes gazdaságpolitikával most is elérhetjük ezt.

– Kellő időben, kellő intézkedéseket hozott eddig is a kormány, hogy a lehető legkisebb kár érje a magyar emberek egészségét, a gazdaságban pedig azokat a munkahelyeket, vállalkozásokat, amelyeknek talpon kell maradniuk, helyt kell állniuk a vírus által okozott globális és európai helyzetben. Frakciónk ebben maximálisan támogatja a kormányzatot.

A járvány elleni küzdelem gyakorlatilag az élet valamennyi területét érinti. Dr. Kállai Mária szerint ez a kényszer olyan szép társadalmi példákat szült, melyekből a későbbiekben komolyan lehet építkezni.

– Azt látom, hogy a nehézség különleges energiákat is felszabadít sokakban. A legnagyobb elismeréssel kell szólnunk a pedagógusokról, valamint a családokról a digitális oktatás kapcsán. Ez egy igen komoly innováció, sokak komfortzónájától áll messze, és komoly felkészültséget is igényel. Csak gratulálni tudok mindkét félnek, nagy áldozatokat hozott mindenki, hogy az oktatás ne álljon le, még ilyen körülmények között is működhessen!

– A mindennapok hősei között most a társadalom szemében is ott vannak az egészségügyi dolgozók, a járványügyi szakemberek, szociális területen segítő hivatásos és önkéntes munkatársak, a kereskedelem, hulladékszállítás területén dolgozó honfitársaink. Mindenki, aki a magyar emberek ellátásáért, segítéséért felel, megérdemli a szeretetünket és a tiszteletünket, hiszen ők nem az otthon biztonságában vészelik át a járványt, hanem naponta szembenéznek a fertőződés lehetőségével. Ez komoly emberi nagyságra vall!

Jó példákra a településeken is láthatunk örömteli történéseket.

– A települések rendre megosztják egymás között jó gyakorlataikat, segítik egymást maszkok, fertőtlenítők beszerzésében, szinte mindenben. Varróközösségek, segítők, önkéntesek erősítik a helyi közösségeket, mindez komoly érték maradhat a veszélyhelyzet után is, erre vigyáznunk kell majd.

Dr. Kállai Mária szerint a védekezés sikeressége mindenkinek az érdeke, ráadásul minél tovább tart a járvány, annál több és nehezebb feladatot ró Magyarországra.

– Természetesen nagyon sok múlik azon, hogy milyen hosszú ideig tart a veszélyhelyzet. Most azon dolgozunk, hogy ezt az időszakot átvészelve, Magyarország képes legyen ismét erős gazdasági növekedést produkálni. Ám csak együtt tudunk sikeresek lenni, itt nincs jobb- vagy baloldali beteg. Éppen ezért nem tudom elfogadni ebben az időszakban a kicsinyes politikai játszmákat.

– A jó idő a négy fal közül kifelé csalogatja az embereket. Ha nem leszünk továbbra is fegyelmezettek, akkor adott esetben jelentősen fel is gyorsulhat a járvány terjedése. Abban kell most sokunknak együttműködni, hogy ez ne következzen be, hogy az emberek legyenek türelemmel, mert az összefogás és a közös gondolkodás most valóban életeket menthet! – hangsúlyozta a honanya.