Egyre hangosabban szól a szolnoki taps

Taps és fütty hangja tölti be esténként a megyeszékhely számos pontját. A Széchenyi városrész és a Pletykafalu is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, mely során az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának elismeréseként az esti órákban tapsolnak. Az udvarra vonulva vagy az erkélyre állva számos család gondolja úgy, hogy kifejezi háláját.

A koronavírus-járvány terjedésével egyre többen tartják be az óvintézkedéseket, és otthon maradnak. Az Olaszországban kitalált erkélyes közös zenélést alapul véve, Magyarországon minden este közös tapsot hirdettek. Az országos kezdeményezéshez a megyeszékhely lakói is csatlakoztak. Elismerésük jeléül tapsolnak a Széchenyi városrészben és a Pletykafaluban is.

– Egyre többen csatlakoznak, és egyre hangosabb a taps és a fütty – számolt be a Széchenyi városrészben élő Csikós Edina. – Úgy hiszem, az elismerés jele már hivatástól függetlenül mindenkinek szól, aki a frontvonalon értünk dolgozik – fűzte hozzá.

– Országszerte már szinte minden településen tapsolnak, ami természetesen mindenkinek szól, de elsősorban az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el – kezdte a Pletykafaluban élő Bordás Bernadett, aki úgy gondolta, hogy a városrész is kapcsolódhatna a felhíváshoz, így a közösségi oldalon hirdette meg az ötletét, melyhez az elmúlt egy hét alatt számos család kapcsolódott.

– A taps egy olyan kifejezési forma, mely ingyen van, mégis lendületet ad mindenkinek ezeken a nehéz napokon. Ugyanakkor közösségformáló hatással is bír. Most sajnos sokan a világtól elzárva élnek. Ennyi belefér, hogy kiálljunk esténként tapsolni! – vélekedett.

A kezdeményezéshez kapcsolódó Balogh Éva hozzátette, a családjukban a gyerekek is tisztában vannak a kialakult helyzettel.

– Tudják, hogy az a helyes, ha most itthon maradunk. Viszont ahhoz, hogy ezt megtehessük, sokaknak dolgozni kell. Nekik tapsolunk, megköszönve ezt. És persze azoknak is örülünk, akik hozzánk hasonlóan otthon maradnak – magyarázta, majd kiegészítette: a taps szól azoknak is, akik egyedül vészelik át ezt az időszakot és azoknak is, akik sokan vannak összezárva. Akik unatkoznak, azoknak azért, akik pedig majd’ felbuknak a tennivalóban, nekik azért.

– Szűk egy hete indult ez a kezdeményezés a városrészben, azóta egyre többen állnak ki esténként a Pletykafaluban is tapsolni – ezt már Fekete Anikó mondta. A családjukban már a gyerekek is várják a tapsot, hiszen tudják, hogy ez a hála és az elismerés kifejezése…