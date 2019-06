Életveszélyt rejt a kamion holttere autóval és gyalog is

Kamionnal ütközött egy személyautó kedden délután a 4-es számú főúton, Karcag külterületén, miután úgy haladt be az útkereszteződésbe, hogy nem adott elsőbbséget a védett útvonalon közlekedő másik járműnek. A személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Kevesen tudják, hogy a kamionok vezetési holtterük miatt megkülönböztetett figyelmet érdemelnek.

Egy kamion vezetőfülkéjéből kinézve akár több szobányi terület részben vagy teljesen beláthatatlan lehet. A huzamosabb ideig tartó holttérben tartózkodás pedig életveszélyes szituációkhoz is vezethet. Ezzel nem csupán a kamionsofőröknek kell tisztában lenniük. A többi közleke­dőnek is óvatosan kell kezelnie a nagy tömegű szerelvényt.

– Nem csak a holtterek, hanem a tömegük miatt is megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a kamionok. Egy ekkora járművet ugyanis megállítani és mozgatni korántsem egyszerű – mondta hírportálunknak Szabó Attila vezsenyi kamionsofőr.

– Sokan nincsenek tisztában vele, hogy milyen veszélyes, ha például oldalirányból elénk vágnak. Ha nem vesszük észre, nem csak koccanás lesz a vége, mert a negyven tonnás szerelvény szinte ledarálja a személyautót. Ráadásul, ha magas a rakományunk, és hirtelen félre rántjuk a kormányt, könnyen felborulhatunk, de átsodródhatunk a másik sávba is – világított rá Attila, akitől megtudtuk, hogy a kamionok esetében három holttérről beszélhetünk.

Az egyik a jármű előtt található, hiszen a kamion orrától két és fél, három méteres távolságig nem látni semmit. Mindig vannak azonban újítások, így már elöl is található egy holttértükör, amellyel belátható ez a terület is.

– Óriási segítség, hogy több tükör is gondoskodik a holttér csökkentéséről, de nem tudnak minden területet százszázalékosan lefedni, és lehetetlen mindbe egyszerre belenézni. Ráadásul, ha lehúzom a napellenzőt, mert a szemembe süt a nap, akkor az elöl lévő holttértükröt sem látom – magyarázta Attila.

– A jármű mögött is található egy holttér, ide egyáltalán nem látunk, itt még egy furgon is el tud tűnni, ha nem bújik ki egyik oldalon sem, és még az árnyékát sem látjuk. A harmadik holttér pedig a vezetőfülke mellett található, főleg a jobb oldalon. Itt három tükör is van, de egy személyautó még így is el tud tűnni.

– Tizenkét éve kamionozok, de a mai napig úgy indulok el a zebránál, hogy félek, nehogy valaki oldalról, a holttérből belépjen elém. Láttam egy balesetet, ahol egy idős nőt így ütöttek el. Minden közlekedőnek azt tanácsolom, hogy vegyék fel a szemkontaktust a sofőrrel a tükörben, hogy lássák, mit akar.

– Emellett az is fontos, hogy ismerjék fel a jeleket, például hogy lassítok-e, mert ha nem, akkor valószínűleg nem vettem észre. Ilyenkor ne akarjanak oldalról gyorsan elslisszolni vagy bevágni elém, mert annak könnyen baleset lehet a vége. Az a baj, hogy az emberek nem figyelnek ezekre a jelekre, és nincsenek is tisztában velük. Én mindig hamarabb is indexelek, nem az utolsó pillanatban, hogy lássa a másik sofőr, mit akarok, és fel tudjon rá készülni.

Dékány László, a szolnoki Index Autósiskola kamionos oktatója szerint az egyik legveszélyesebb az, amikor a gyalogos közvetlenül a gépkocsi előtt akar átmenni. Hiszen a magas járműből a szélvédőn kitekintve nem látja őket a sofőr, főleg ha alacsony az illető. Ebből adódó baleset elég sűrűn előfordul. Ennek kikü­szöbölésére találták ki az elöl található holttértükröt, ami az újabb kamionokon kötelező, a régebbieken viszont még nincsen.

– A gyalogosok egy része abban a hiszemben közlekedik, hogy ha odaáll az út szélére, akkor a járművezetőnek meg kell állnia. Ebből is sok probléma származik, ugyanis a jogszabály szerint a szándéknak még nincs elsőbbsége, csak ha már lelépett az útról – hangsúlyozta Dékány László.

– A motorosokra a kamionosoknak is oda kell figyelniük, hiszen ők gyorsabbak, és egy pillanat alatt felbukkanhatnak a bal, de még a jobb oldalon is. A kamion pedig könnyedén fel tudja őket borítani, és akkor a motoros húzza a rövidebbet. Fontos észben tartani, hogy a kamion nem tud olyan gyorsan befékezni és megállni, mint egy személyautó.

– Ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra is, de a legveszélyesebbek a belsőégésű motorral vagy erős akkumulátorral hajtott kerékpárok. Ezek ugyanis 30–40 kilométer per órával mennek, mégsem kell hozzájuk vezetői engedély, sem védőfelszerelés. Szinte óránként találkozunk olyannal a városban, hogy ezekkel a járművekkel alárendelt útról, jobbra kikanyarodnak, de nem nézik meg, hogy balról jön-e valami, így bevágnak elénk vagy mellénk.

– Egy személyautó ilyenkor le tud húzódni, hogy elférjen mellette a kerékpáros, de egy kamion nem, és a kerékpáros gázolások többsége ebből adódik – tette hozzá a szakember, aki szerint gyakori probléma még, amikor egyirányú utcában szembe megy a kamionossal a kerékpáros, pedig oda biciklivel is csak akkor szabad behajtani, ha külön megengedő tábla van kitéve.

Az is veszélyes helyzeteket teremthet, amikor átkerékpároznak a gyalogátkelőhelyen, pedig sok esetben nincs is elsőbbségük.

Már tizennyolc évesen is vezethetünk teherautót

A sofőrhiány miatt nemrég megváltozott a jogszabály, így huszonegy éves kor helyett már tizennyolc évesen jogosítványt lehet szerezni teherautóra.

– Ahhoz, hogy valaki külföldre is fuvarozhasson, még mindig be kell töltenie a huszonegyedik életévét, de ezzel a változással a belföldi utakra gyakorlatilag rutintalan sofőrök kerülnek ki. Harminc óra, oktatóval való vezetés után ugyanis már sikeres vizsgát tehet a tanuló, nehézpótkocsira pedig még plusz tizenöt óra szükséges – tudtuk meg Dékány Lászlótól.

– Vagyis negyvenöt óra gyakorlat után már rá is ülhet a 20–30 tonnás szerelvényre, és kimehet a forgalomba, pedig még nincs meg a megfelelő rutinja hozzá. Így csak a vérmérsékletétől és a felkészültségétől függ, hogy megússza-e az első néhány évét vagy az első néhány százezer kilométerét baleset nélkül.

– Több cég úgy alkalmazza ezeket a fiatal autóvezetőket, hogy 4–6 héten keresztül egy rutinos sofőr betanítja őket, de sok kisebb cégnél ezt nem tudják biztosítani, ezért sokan kerülnek ki az utakra gyakorlat nélkül.