Első fokon bűnösnek találták a hackert

A Szolnoki Járásbíróság szerda délelőtt első fokon meghozott határozatában nem etikusnak, hanem bűnösnek találta azt a fiatalembert, aki az egyik legjelentősebb hazai távközlési cég szerverét illetéktelenül feltörte.

A vádlottat információs rendszer megsértésének bűntette miatt 300 napi pénzbüntetésre ítélte, s az egy napi büntetési tételt kétezer forintban állapította meg. Dr. Nánási Máté bíró ismertette a bizonyítási eljárást követően megállapított tényállást.

Aszerint a szolnoki fiatal 2017 tavaszán, Szolnokról és Rákóczifalváról, interneten keresztül jogosulatlanul belépett az egyik legnagyobb magyar telekommunikációs cég szerverébe.

Megszerezte a társaság rendszergazdai jogosultsággal rendelkező munkatársának felhasználónevét és jelszavát. Azok segítségével a saját részére felhasználói profilokat hozott létre, és a cég dolgozóinak belépési adatait, felhasználóneveit és jelszavait gyűjtötte.

Az általa létrehozott felhasználói profilok, a nem jogerős tényállás szerint, teljes körű hozzáférést biztosítottak a rendszerhez, ezáltal a vádlottnak lehetősége nyílhatott volna a telekommunikációs cég ügyfeleinek telefon- és internet-szolgáltatásának blokkolására, és a rendszer feletti teljes vezérlés átvételére.

Ugyan a fiatal hacker a világhálón keresztül és személyesen is jelezte a cég munkatársainak a rendszer hiányosságait, ám azok figyelmeztetése ellenére, miszerint cselekménye bűncselekménynek minősül, folytatta a rendszerbe történő jogosulatlan belépést.

Nem történt megegyezés arra vonatkozóan sem, hogy a fiatalembert a szóba került 7-800 ezer forintért megbízotti vagy alkalmazotti munkaszerződéssel a cég foglalkoztassa.

Miközben a hacker a belső rendszergazdákat folyamatosan heccelte is: „Megy ez gyorsabban is!”, „Ennyire vagytok képesek?”, „Ügyesebbek is lehetnétek!” – ezzel is motiválva önmagát és jelezve a cég munkatársainak az ő hozzáértését.

Az ügyész a bűntett „közérdekű üzemre elkövetett” minősítését hiányolta, a 600 ezer forintos pénzbüntetést enyhének találta, ezért a minősítés megállapításáért, súlyosításért, a vádlott és védője elsősorban felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. Az ítélet ezáltal nem jogerős, a büntetőügy a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.