Főleg az alsós diákoknak kértek ügyeletet a megyebeli szülők

A tanév végéig, azaz június 15-ig biztosan marad a távoktatási rend az iskolákban, ám ügyeleti rendszerben fogadnak diákokat. Szükség esetén felzárkóztató foglalkozásokat is tartanak, valamint lehetőséget biztosítanak a javításra is. Sok családban a szülőknek nincs már elegendő szabadsága. Elsősorban az ő gyermekeik számára jelent biztos megoldást az iskolákban biztosított ügyelet.

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvodában is felmérték az ezzel kapcsolatos igényeket.

– Az általános iskolánkban a diákok harmadának, zömével alsó tagozatos kisdiákoknak kértek felügyeletet – mondta Égerné Tamás Annamária, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda főigazgatója. Hozzátette, a biztonsági előírások betartásával, kis csoportokban osztálytanítók, szaktanárok foglalkoznak rövidített órákon a gyermekekkel.

– Felzárkóztató, gyakorló foglalkozásokat tartunk. Azokat a feladatokat is elvégzik a kisdiákok, amit közben online felületeken a felügyeletet nem igénylő gyermekek szintén megkapnak tanáraiktól – fejtette ki a főigazgató. A felső tagozatosoknak és a középiskolásoknak is lehetőséget adtak a felzárkózásra, tanulmányi eredményeik javítására. A szünidőre szintén gondolt az intézmény.

– Napközis táborokkal készülünk a kicsiknek. Biblia-, kézműves és ökotábor is várja őket – összegezte.

A szolnoki Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a szülők szintén kihasználták a felügyeleti lehetőséget.

– Június 4. és 26. között átlagosan 32–36 tanuló kért ügyeletet. Ezen gyerekek döntő többsége alsó tagozatos, két-három tanuló felsős – tájékoztatott Váradi Éva igazgató. Arról szintén beszélt, hogy néhány diákot a kollégák egyénileg fejlesztenek.

– A legfeljebb tízfős csoportoknak délelőtt vannak foglalkozásaik, digitális órákon vesznek részt. Az iskolában biztosítunk számukra laptopot, vagy az otthoni eszközeiket hozzák el – részletezte. A tanári kar az év végi értékelésekre is folyamatosan készül.

– A komoly járványveszély elmúltával egyre gyakrabban és több tanár fordul meg az iskolában. Még vannak online megbeszélések is, de az év végi osztályozó értekezletek az iskolában zajlanak. Osztályszinten tartunk tanévzárást. Az osztályfőnök a gyerekeket meghívja egy iskolai találkozóra, átadja a bizonyítványt, majd elköszön a diákoktól. Mindezt az udvaron szervezzük, az osztályoknak különböző időpontjaik vannak.

A jelenlét nem kötelező, folyamatosan figyelünk a higiéniás szabályok betartására, a szociális távolság biztosítására. A valamiben kiemelkedő tanulók teljesítményét, ahogy az előző évben, most is oklevéllel ismerjük el. A szülők munkáját pedig idén különös hangsúllyal köszönjük meg – részletezte Váradi Éva. Hozzátette: már szervezik az Erzsébet napközis táborokat is a nyárra.

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szintén várja a kisdiákokat a megfelelő szabályok betartása mellett. Balog Zsolt intézményvezető elmondta, közel negyven alsós gyermek és négy középiskolás vette igénybe az ügyeletet.

– Felzárkóztatást is biztosítottak a kollégák, ezeket a foglalkozásokat jellemzően múlt héten tartották. A mostani időszakban az évértékelésre, osztályozó értekezletekre koncentrálunk. A gyerekek javarészt javítottak és elmélyítették az otthoni tanulás alatt elsajátított új ismereteket – mondta.