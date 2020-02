Idegen nyelvi tagozatra jelentkeztek a legtöbben megyénkben

A közelmúltban zárult le a középiskolai felvételi időszak. A nyolcadikos diákok számára az általános iskolák szervezték meg a felvételi lapok kitöltését.

Több megyebeli középiskolában már pontosan tudják, mennyien jelentkeztek hozzájuk. A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában három középiskola működik a Jászságban. A jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumba százötvenhat fő jelentkezett. Közöttük voltak olyan diákok is, akik több szakot jelöltek meg. Idegen nyelvire kilencvenegy, informatikára nyolcvanöt, míg a sport, biológia, egészségtan szakra ötvenhat tanuló adta be jelentkezését. A tankerületi központ tájékoztatójából megtudtuk, hogy a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumot 107-en választották.

Az intézményben legtöbben, ötvenöten angol nyelvi tagozatra jelentkeztek, matematika szakra harmincnégy diák, sportiskolába pedig tizennyolc fő készül. A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumba kettőszáztizenkilencen adták be jelentkezésüket, közülük szintén voltak olyan diákok, akik több tagozatot is megjelöltek. Legnépszerűbb szak a nyelvi, ahová százharmincegy, míg a társadalomismeretre száztizenhárom tanuló szeretne bekerülni.

Kevesebben választották a matematikát, amelyre ebben az esztendőben kilencvenegy tanuló, és a természetismeret, amelyre összesen nyolcvanöt fő jelentkezett.

A Szolnoki Tankerületi Központban még folyik az adatok feldolgozása, így a pontos számokról későbbre ígértek tájékoztatást. Az egyházi fenntartású intézmények iránt is jelentős az érdeklődés. A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot közel százharminc nyolcadikos jelölte meg továbbtanulási célként.

– Ez a szám közel azonos a korábbi évekével. Noha a napokban még tart az összesítés, a számok alapján úgy tűnik, az angol szak a legnépszerűbb. Ezt a társadalomtudományi és általános képzés követi. Az új szakunkat, a drámapedagógiát is jó néhányan megjelölték – mondta Balogh Zsolt, az intézmény igazgatója.

A Karcagi Nagykun Református Gimnáziumba huszonhárom általános iskolából több mint száz jelentkezési lap érkezett. – Legnépszerűbb képzéseinkre, mint a biológia–kémia, a matematika–fizika és a magyar–történelem most is van érdeklődés, valamint örvendetes módon az angol és az informatika irányt is többen megjelölték. Bizakodunk abban, hogy a jelentkezők nagy része intézményünkben fogja majd megkezdeni a 2020/2021-es tanévet – tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól.