Ilyen volt a Bivaly Fesztivál Jászalsószentgyörgyön

Jászalsószentgyörgyön második alkalommal szervezték meg ezen a hétvégén a Bivaly Fesztivált a Vadas parkban. Az eseményt pénteken íjászbemutató nyitotta meg a „Szentgyörgy Íjászai” közreműködésével, majd koncertekkel folytatódott a program.

Szombaton délelőtt már a Vadas parkba vezető utcán ínycsiklandozó illatok terjengtek, a reggeli órákban ugyanis megkezdődött a Bivalyfőző verseny. Jegenyei István, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja, a zsűri elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a versenyre harminc csapat jelentkezett.

A főzők nemcsak a Jászságból érkeztek, hanem az ország távolabbi részeiről, így például Nagykanizsáról és Tiszakécskéről is. Sőt, még egy lengyelországi csapat is elkészítette bivalyhúsos ételét. A versenyzők jelentős része egyébként pörköltet készített, de találkoztunk bivalygulyással, zöldséges bivalyragu levessel, de még bivalyburgerrel is.

A gasztronómiai élményt számos program színesítette. A fesztivált egyebek mellett vásári forgatag, betyárviaskodó, mesterségek bemutatója, pálinka mustra, cigányzene, népzenei műsor, csikós és lovasíjászbemutató tette hangulatossá. A rendezvény sztárvendége a Magna Cum Laude együttes volt.

Az esemény ideje alatt pusztabusz közlekedett a településen, amivel a látogatók felfedezhették Jászalsószentgyörgy ökoturisztikai értékeit is. Megtekinthették a bivalyrezervátumot, az 1825-ben épült Erzsébet malmot, amit néhány évvel ezelőtt újítottak fel. A magyar lovas kultúra iránt érdeklődők pedig a Jászalsószentgyörgyi Lovas Centrumban és Magyar Udvarban találtak maguknak kikapcsolódási és sportolási lehetőséget.