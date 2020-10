Karcagon a felelős állattartásra is felkészítik az óvodásokat

Szeptemberi családi programjukat, a kerékpártúrát még szülőkkel, a múlt heti szüreti mulatságot már „zártkapusan” tartották a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában – tudtuk meg Romhányi Sándorné tagóvoda-vezetőtől.

– Ebben a nevelési évben tizenhét kiscsoportos korú gyermek érkezett óvodánkba, akiknek biztosított volt az apás-anyás beszoktatás. Két hete a szülőkkel közösen kerékpáros kirándulásra mentünk a Lombkorona sétányra, ahová régmúltat idéző játékokat vittünk ki, ami a kicsiknek újdonság volt. Zöldóvodaként figyelünk a környezetvédelemre, etetjük és itatjuk az udvarunk fáira szálló madarakat, miközben megfigyeljük őket. A konyhakertünket a járványügyi helyzet miatt most jórészt az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő kollégák gondozták – részletezte Romhányi Sándorné, aki azt is elmondta, múlt heti szüreti napjukat a rossz idő miatt a fedett teraszon tartották, de már szülők nélkül.

– Az állatok világnapja alkalmából buszos kirándulásra indultunk a Kunlovardába, ahol a gondozók megmutatták, mit esznek a lovak, juhok, sertések, kecskék, baromfik, zebrák. Az udvaron a kicsik rácsodálkoztak a galambdúcra, de a sárban megszáradt lábnyomokat is beazonosítottuk, mialatt az adott állatról beszéltünk nekik. A gyerekeknek maga az út is élmény volt, többen először ültek buszon. A látottakat a „Velünk élő állatok” projekt keretében dolgozzuk fel. Szeretnénk rászoktatni a gyerekeket a felelős állattartásra is, így arra kértük a szülőket, hozzanak kutyaeledelt a helyi menhelynek. Ők partnerek voltak ebben, reggel konzervekkel érkeztek, amit átadunk majd a menhely vezetőjének. Pénteken nyílik az előtérben Ovi Galériánk új kiállítása Tyukodi László népi faszobrász és felesége, Marika gyöngyékszerkészítő munkáiból, amit a gyerekeket kísérő szülők is láthatnak, mert eddig jöhetnek óvodánkba – mondta Romhányi Sándorné.