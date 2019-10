Kiemelt szerepet tölt be az egyesület programja

Újszászra érkezett az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületének „Mi is köztetek élünk” elnevezésű programsorozata, melyet a Verseghy Ferenc Könyvtárral közösen valósítanak meg – számolt be róla hírportálunknak Fehérváry Tünde egyesületi elnök.

Szeptember 27-én látogattak el először a városba a szervezet munkatársai. – A motivációs előadássorozatunk, mely a fogyatékossággal élő embereket és családtagjait célozza meg, itt is hasznosnak bizonyult – hangsúlyozta az egyesület elnöke. – Első alkalommal a helyiek problémáit mértük fel, valamint a felmerülő kérdésekre próbáltunk válaszolni. A második találkozót október negyedikén tartottuk, az eseményen tiszteletét tette Dobozi Róbert polgármester is. Újszász vezetésével egyesületünk kiváló szakmai kapcsolatot ápol a helyi fogyatékos emberek érdekében. Dobozi Róbert megerősítette, hogy ezt az együttműködést a település tovább folytatja egyesületünkkel. A rendezvény fő témája a „mi lesz vele, ha én már nem leszek!" – súlyosan fogyatékos személyek nappali és bentlakásos intézményi elhelyezése volt. A résztvevők érdeklődtek az ellátásokról, lakásátalakítási támogatásról, a mozgássérült emberek életét megkönnyítő segédeszközökről. A fogyatékossággal kapcsolatban minden téma felszínre került a jó hangulatú, kötetlen baráti beszélgetés kapcsán. Október 21-én ismét összejönnek a találkozóknak helyet biztosító városi könyvtárban. Ez alkalommal az épek és fogyatékos emberek közötti kommunikációra helyezik a hangsúlyt, érzékenyítő programot tartanak, ahol a kötetlen beszélgetés mellett játékos teszteket, totót is tölthetnek ki a résztvevők.