Közel másfél milliárd forint jut az új szolnoki fürdőre

A Magyar Közlönyben a napokban megjelent nyilvános információ szerint a magyar kormány az állami költségvetésből 1 milliárd 459 millió forinttal támogatja a szolnoki, Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztését. A forrást a Modern Városok Program kerete biztosítja a megyeszékhelyi beruházáshoz.

A Magyar Közlöny szerint az idei állami költségvetést 750 millió forint terheli a megítélt összegből, a jövő éviből pedig 709 millióhoz jut Szolnok. „A megyeszékhely legalább 25 éve küzd azért, hogy saját fenntartásában tudhassa a Véső úti sporttelepet és a hozzá tartozó fürdőlétesítményt.

A kormány döntésének értelmében a város végre megkapta a korábban a Magyar Államvasutak tulajdonában lévő Véső úti sporttelepet” – jelentette be 2014 őszén Szalay Ferenc polgármester egy helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Mint magyarázta, tulajdonképpen erre a döntésre volt szükség ahhoz, hogy a város ezen részén megkezdődhessen a jelentős beruházás a térségi fejlesztésekhez.

Több elemből áll, több pályázati forrásból tevődik össze, mégis egységet képez az összességében mintegy hárommilliárd forintot meghaladó ráfordítással megvalósuló városrész-rehabilitációs komplex fejlesztési program.

Ez a sportcsarnokával és a sportszállójával együtt a Véső úti sportlétesítményt, a strandfürdőt, illetve a térséget érinti. A Modern Városok Program által Szolnoknak szánt összeg elsősorban a MÁV-strand felújítását, átépítését jelenti.

A programhoz illesztett két pályázatból pedig megújul a MÁV-vendéglő, amelynek része egy új sportszálló megépítése is, de az ökölvívók és a birkózók is új csarnokokat kapnak. Továbbá kötelező elem egy ekkora fürdő- és sportlétesítmény mellé egy méretes parkolótér kivitelezése is. A városrészben út- és kerékpárút-fejlesztést hajtanak végre.

A B. Nagy Pál sportcsarnok ráépítéses felújítása már javában zajlik. E projektre vonatkozóan két pályázatból, illetve a Magyar Vívó Szövetség támogatásából megújul a több sportágat is kiszolgáló sportcsarnok, annak öltözőrésze és a szociális helyiségek is. Az épület tetejére egy új vívócsarnokot építenek.