A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze, a magyar gazdaság, Magyarország megerősödésében a vidéki városok és közösségek egyre nagyobb szerepet játszottak az elmúlt években – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tiszafüreden, a 186 millió forintból épülő új piaccsarnok ünnepélyes alapkőletételén, írja az MTI.

Szijjártó Péter elmondta: nemcsak Tiszafüred, Magyarország is hosszú utat járt be az elmúlt években.

A miniszter azt mondta: a városvezetés profizmusa és a lakosok szorgalma együtt számos fejlesztés nyomán látványossá és láthatóvá vált. Példaként említette az út- és csatornahálózat fejlesztését, azt, hogy az ország legnagyobb kerékpároscentruma Tiszafüreden van, valamint az ivóvízminőséget javító programot.

Három fontos közintézmény energetikai korszerűsítése, fejlesztése történt meg; a Tisza-tó és Tiszafüred mára márkanév lett, a páratlan természeti szépség a legkedveltebb utazási központtá tette a várost és a Tisza-tavat – emelte ki.

Az ide látogatók számának növekedése új dimenziót nyithat a város fejlődésében, ezért is jó döntés a szabadstrand megújítása 400 millió forintból. Fontos az itt élők életminőségének javítása is a város vezetői számára, ezért is lényeges, hogy új piaccsarnok jön létre 186 millió forintból és megépül az új belváros – mondta Szijjártó Péter.

F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: Tiszafüred méltán nevezhető a Tisza-tó fővárosának, dinamikus a fejlődés a városban. Hozzátette: a kormányzat minden segítséget megad a fejlődéshez.

Ujvári Imre (Fidesz-KDNP), Tiszafüred polgármestere közölte: mostanra hatmilliárd forintból valósultak meg vagy vannak folyamatban fejlesztések.

A beszédek után a meghívottak letették a megújuló belváros ünnepélyes alapkövét – a város 750 millió forint értékű pályázati támogatást nyert el, melynek köszönhetően teljesen megújul a belvárosa, jelentős infrastrukturális és városképjavító fejlesztések valósulnak meg az elkövetkező évben.