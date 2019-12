Megválasztása utáni első ülését tartotta az új diákközgyűlés

A diákpolgármester megválasztása óta először ülésezett a diákközgyűlés a városháza dísztermében péntek délelőtt.

Háló Dániel eskütételét követően Szalay Ferenc polgármesterrel köszöntötte azoknak a tanulóknak a képviselőit, akik ebben az évben lettek nagykorúak.

A különböző bizottságok első emberei ismertették az idei tanévre vonatkozó programokat, előrevetítve a közös munkát. Szót ejtettek a diák-közmeghallgatások gyakoriságának növeléséről és egy online diákújság létrehozásáról, hogy könnyebben és gyorsabban juthassanak el a fontos információk a szolnoki fiatalokhoz. Szeretnék kibővíteni a tehetségesek lehetőségeit, hangsúlyt fektetve a művészetekre, ezért további graffitifalak létrehozását javasolták, melyeket biztonságos és szabályos közlekedésre való felhívások és a város nevezetességei díszítenének.

Az előző évekhez képest új ötletként merült fel a könyv- és a tankönyvcsere program. A street workout-verseny kategóriákat is bővítené a fiatalság, és bevezetne egy e-sport-bajnokságot is, hiszen a videójátékokat a diákság sportjaként emlegetik. De reformáló ételdobozokat is kihelyeznének a város több pontjára, melyet önkéntes munkában takarítanának és tartanának rendben. Javaslat merült fel a Tisza-partra telepítendő kutyaitatók kapcsán is.

A diákok kifejtették véleményüket a közlekedés biztonságosabbá tételéről is, domború tükör elhelyezését tűzték ki célul a Szandaszőlős felé vezető kerékpárút alagutakkal tűzdelt szakaszára, de virágos iskola projekt ötletét is kidolgozták. A diákközgyűlés a napirendi pontokban egyetértve szavazta meg a bizottságok javaslatait.