Megyénk is bemutatkozik az Utazás kiállításon

Megyénk is bemutatkozik hazánk legnagyobb turisztikai belföldi szakmai kiállításán, a csütörtökön nyíló budapesti Utazás kiállítás és vásáron. A berekfürdői keddi sajtótájékoztatón Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke szerint ez örömteli.

– Ez önmagában is lényeges, de ami ennél is fontosabb az az, hogy összefogva mutatkozunk be. Tudjuk, megyénk egyelőre nem turisztikai nagyhatalom, de vannak értékeink, olyan települések, turisztikai látványosságok, amelyeket mindenképpen be kell mutatni.

– Nekik hatalmas anyagi teher egy ilyen kiállítás, így az Alföld Szíve Egyesülettel közös standon tudjuk bemutatni megyénk turisztikai zászlóshajóit.

A megyei önkormányzattal bemutatkozik a legnagyobb vendégéjszakát produkáló két termál zászlóshajó, Cserkeszőlő és Berekfürdő is.

Ott lesz még Kétpó önkormányzata, a kisújszállási Kumánia, a martfűi Termál Spa és Fürdő és Tiszafüred önkormányzata, amely a Tisza-tó fővárosa, sorolta az elnök.

Sebestyén Ferenc, az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, a D pavilon két standján kell keresni megyénket a kiállításon. Molnár János, Berekfürdő polgármestere szerint nekik is segítség, hogy megyei összefogással ők is részt tudnak venni a kiállításon.