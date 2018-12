Mindenki halat akar karácsonyra, kígyózik a sor a boltoknál

A hazai lakosság jellemzően karácsony tájékára időzíti éves – egyébként még mindig csekély – halfogyasztása jelentős részét. Sok hazai családban még ma is kizárólag az év végi ünnep idején kerül a tányérokra hal. Decemberben azonban megsokszorozódik a kopoltyúsok iránti kereslet. A szolnoki piacon is kígyózik a sor a halbolt ablaka előtt, ami az év más szakában nemigen jellemző.

A szolnoki Tótné Éva másodszor vett már e hónapban halat, először december legelején. Mint mondta, akkor még rövidebb ideig kellett sorban állnia, most már készül mindenki az ünnepekre, a karácsonyi asztalravalót vásárolja, ahogy ő is. Pontyot és busát, kárászt akar vinni, előbbit rántani, utóbbiakat halászlébe.

A nyugdíjas Fehér Istvánné harcsából vásárolt, bár drágállta. A fagyasztóban van otthon keszeg, nagy kárász, a férje horgász, de jönnek szentestére a gyerekek az unokákkal, ők nem ugrálnak a szálkás halakért, így inkább mélyebben a pénztárcájába nyúlt.

– Tapasztaljuk, hogy megkezdődött a karácsony ­előtti forgalomnövekedés – számolt be róla a boltot üzemeltető tiszasülyi Tiszahalker Kft. ügyvezetője, Kovács Zoltán.

– Országosan is jó néhány helyre szállítunk halat, máshol is ez jellemző. Változatlanul a ponty iránt a legnagyobb a kereslet, ebből készül leginkább az ünnepi menü, de Szolnokon szívesen fogyasztják a busát is, amit például Dunántúlon nem nagyon szeretnek a vásárlók. Szolnokon viszik az amurt is. Jellemző, hogy karácsony környékén a magasabb árfekvésű harcsát is bátrabban viszik az emberek, úgy látszik, ilyenkor hajlandók nagyobb összeget áldozni e jóízű, szálkamentes ragadozó halra is.

A boltba legnagyobb mennyiségben 2–3 kilogrammos halak kerülnek, de az ide beszállított 12–13 tonna halnak csupán egy-két százalékát veszik csak egészben. Élő állapotban egyébként 2017 óta nem lehet már elvinni a halat, pedig néha van még, aki úgy kérné. Sokan inkább tisztítva veszik, ez nagyon is praktikus megoldás, hiszen panellakásban például átok halat pucolni. Így meg a vásárló hazaviszi és fél órán belül kész az étel.

Kovács Zoltán azt is elmondta, még mindig jellemzően karácsony táján fogyaszt halat legnagyobb mennyiségben a lakosság, de náluk az év 48–49 hetében lehet halat kapni. Örvendetes, hogy immár év közben is észrevehető, hogy lassan, de biztosan emelkedik a forgalom. A decemberi forgalom viszont 3–4 egyéb hónap forgalmával ér fel. Tartanak is kicsit ettől az időszaktól, ilyenkor még alkalmi munkatársakat is vesznek fel, hogy állni tudják a vásárlók rohamát.

Az árakat egyébként ők nem emelték, sőt, az áfacsökkenés miatt 2018-ban még olcsóbb is lett a hal. Mint mondta, a GKI adatszolgáltatási rendszerében ők is benne vannak, és úgy látta, egyelőre Szolnokon a legolcsóbb a hal. Igaz, ezen a vidéken összességében kevesebb halat vásárolnak az emberek, mint az ország más részein.

Sokan elkészítve rendelik meg

Nem kevesen döntenek úgy, hogy nem bíbelődnek karácsonykor az ünnepi étel elkészítésével, inkább megrendelik valamelyik vendéglátóhelytől. Buzsáki Barnabás, az egyik szolnoki étterem vezetője is megerősítette, hogy javában rendelik már a kopoltyúsokból készült ételeket. Keresett a halászlé és a halas tál. Ők nem tapasztalják a sokat hangoztatott pontydominanciát, más fajtákat is szívesen fogyasztanak az emberek, és bár természetesen észrevehető a karácsony közeledte, az év más részében is vannak, akik szívesen fogyasztanak halételeket.

Halfajták árai* Élő ponty: 1050 Ft/kg

Tisztított ponty: 1270 Ft/kg

Pontyfej, -farok: 230 Ft/kg

Élő busa: 550 Ft/kg

Tisztított busa: 760 Ft/kg

Élő amur: 900 Ft/kg

Amurszelet: 1360 Ft/kg

Élő kárász: 400 Ft/kg

Élő harcsa: 2500 Ft/kg * Szolnoki piac, forrás: Új Néplap-gyűjtés

