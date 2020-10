Október 23-án és a hosszú hétvégén változik a vasúti menetrend

Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a közlekedési rend.

Október 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok — tájékoztatott a MÁVINFORM.

A vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon – a lehetőségekhez képest – több kocsival indítja az InterCity vonatokat. Érdemes a csúcsidőn kívüli – a menetrendi keresőben @ jellel jelölt – járatok között is keresgélni. Az általában alacsonyabb kihasználtságú, csúcsidőn kívül közlekedő járatokkal ugyanis 20 százalékos kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben legalább 100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik igénybe — írják közleményükben.

A nagyarányú kedvezménnyel a Budapest–Szombathely/Zalaegerszeg, Budapest–Tapolca, Budapest–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa/Keszthely, Budapest–Pécs, Budapest–Eger/Sátoraljaújhely, Budapest–Záhony, Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza és Budapest–Szeged viszonylatokon legalább 100 kilométer távolságra közlekedő, @ jellel jelölt vonatok utasai élhetnek.

A vasúttársaság továbbra is arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik.