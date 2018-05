Pelletgyártó kisüzemben indul munka Kunhegyesen

A nagykunsági kisvárosban, Kunhegyesen is kihívást jelent a munkahelyteremtés.

A városvezetés igyekszik is minden lehetőséget megragadni – most a meglévő ipari park korszerűsítésére nyertek forrást. A tizenhét hektáros iparterületet már ki is parcellázták.

Az első ott működő vállalkozás egy pelletgyártó kisüzem, mely közel húsz főt foglalkoztat. Jelenleg a próbaüzem zajlik.

A pályázati forrásból származó százmillió forintot a park közüzemi hiányosságainak pótlására – úgy mint víz-, szennyvíz- és belvízelvezetés – fordíthatják.