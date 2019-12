Róka fosztogatott a városban

A településen többen is láttak mostanában rókát vagy rókákat, volt aki fotót is készített a kóborló állatról, sőt, olyan is volt, akinél fosztogatott is egy ravaszdi.

Az egyik baromfiudvarban egy tollkupac és egy fejnélküli tetem látványa fogadta a minap a gazdát. Fegyverneken egyébként nem gyakori, de nem is szokatlan ez a jelenség, a helyi vadásztársasághoz évente egyszer-kétszer érkeznek ezzel kapcsolatos bejelentések. Ha mégis betéved a városba egy-egy ilyen állat, élve befogó csapdákat helyez ki a vadásztársaság. Ezt tették ebben a mostani esetben is, sikeresen. – Amikor hazaértünk a lányomékhoz, az udvaron egy tollkupac és egy fej nélküli tetem látványa fogadott bennünket. Vagyis, két tyúkot elintézett a róka. A vejem zavarta el az állatot a ház elől, a szomszéd is látta – számolt be lapunknak a néhány napja történt esetről a fegyverneki Szabóné Soós Ildikó. A városban többen is láttak rókát vagy rókákat, volt, aki fotót is készített a kóborló állatról. Fegyverneken nem gyakori, de nem is szokatlan ez a jelenség, a helyi vadásztársasághoz évente egyszer-kétszer érkeznek ezzel kapcsolatos bejelentések. – A rókák ilyenkor, az őszi-téli időszakban szoktak jobban behúzódni a város széli ingatlanok környékére, főleg olyan területekre, ahol egész évben kiengedik a közterületre a baromfikat. Ez potenciális élelemforrást, könnyű zsákmányt jelent ezeknek az állatoknak. Az ilyen helyekre egy-egy alkalommal belátogatnak, de nem gyakori, tehát nem azt jelenti, hogy elszaporodtak volna a rókák. Vadásztársaságunk egész évben gyéríti ezeket az állatokat – válaszolta megkeresésünkre Domány János, a Fegyverneki Herman Ottó Vadásztársaság intézőbizottsági tagja. A róka ugyanis a vadállományban is jelentős kárt tesz, amennyiben hagyják elszaporodni. Szívesen zsákmányol újszülött nyulakat, gidákat és fácánokat. A rókákat egész évben lehet gyéríteni. – Mivel rejtőzködő életmódot folytat, és általában éjjel vadászik, így nehéz megmondani, hogy körülbelül hány róka él a környéken. De az biztos, hogy száz fölötti darabszámot szoktunk gyéríteni évente a fegyverneki vadásztársaság területén – mondta a szakember. Ha mégis betéved a városba, élve befogó csapdákat helyez ki a vadásztársaság. Ezt tették a mostani esetben is, sikeresen. Amióta Magyarországon központilag szervezett veszettség elleni vakcinázásokat tartanak, nem jellemző a veszettség a rókák között. Emberi megbetegedésre már 1994 óta nem volt példa, állatokban legutóbb 2017 márciusában mutatták ki a vírust Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy rókában és két kecskében.