Sikeres nővére után, Németh Mónika is szépségversenyeken indul

Tíz éve még nővérének, a kenderesi Németh Nikolettnek szurkolt a szépségversenyeken, mára azonban már maga is több dobogós hellyel büszkélkedhet Németh Mónika. A tizenkilenc éves hölgy jelenleg kozmetikusnak tanul a fővárosban.

– Mindig is vonzottak a megméretések. Az első nagyobb versenyem tavaly a balatonfüredi Miss Balaton 2019 Szépségverseny volt, ahol közönségdíjazott lettem. Régóta terveztem, hogy jelentkezem egyszer Niki után én is a Miss Alpok Adria Szépségversenyre, hiszen tíz éve még a nézőtéren szurkoltam nővéremnek, ő lett a 2009-es Miss Alpok Adria. Most úgy éreztem, eljött az ideje megmérettetni magam. A versenynek több fordulója is volt, először megyénként rendeztek egy-egy fordulót, ahonnan az első helyezett bejut az országos versenyre, és a győztes képviselheti hazánkat a nemzetközi porondon. Mivel Budapesten tanulok, én az ottani fordulón vettem részt – mondta a fiatal lány.

– Többször is megmutattuk magunkat a zsűrinek, először koktélruhában vonultunk fel, majd ezt követte a sportos viselet, az est fénypontja pedig a fehérnemű volt. Az eredményhirdetésen pedig gyönyörű estélyi ruhákat viselhettünk.

Mónika úgy érzi, a Miss Balaton 2019 Szépségversenyre is maximálisan és kitartóan készült.

– Akkor még a versenyre koncentráltam, itt már szerettem volna jobban megélni a pillanatokat is. Úgy érzem, ehhez már megvolt a rutinom és a tapasztalatom, ez sokkal felszabadultabbá tett a döntőn. Azt hiszem, ezt értékelte a zsűri is, amikor a Miss Alpok Adria Szépségverseny Budapest Szépe Első udvarhölgy címet sikerült elnyernem. Ezzel a második helyezéssel a középdöntőbe jutottam, így még van lehetőségem arra, hogy részt vegyek az országos döntőben.

– A következő megmérettetés május körül várható. Míg decemberben a pihenésé volt a főszerep, most már jön a felkészülés ideje, hogy a legjobb formában tudjak színpadra lépni a következő fordulóban. A lelki felkészülés legalább annyira fontos, mint a testi – állítja a jövőben modellkarriert tervező tizenkilenc éves lány, akinek ez heti öt-hat edzést, valamint rendszeres, egészséges táplálkozást jelent.