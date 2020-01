Utasbiztosítás nélkül ne induljunk el síelni!

Télen zömmel síparadicsomokat választanak maguknak úti célul a magyar családok. A környező országok hegységeiben kialakított, sportolásra alkalmas helyekre általában egyhetes utazást terveznek.

Nem szabad azonban megfeledkezni az utasbiztosításról sem, hiszen síelés vagy szánkózás közben még többször fordulnak elő balesetek. A külföldi kórházi ellátás finanszírozásának mértéke a választott biztosítási formától is függ.

Az iskolák által szervezett sítáborok mellett számos család is téli pihenésre indul ebben az időszakban. Elsősorban síközpontokat keresve választanak úti célt, de akadnak a túra szerelmesei, akik a magas hegyek erdőségeit célozzák meg, avagy városnéző kirándulásokra indulnak. A különféle társaságok számos ajánlata közül választhatunk az utazás előtt, ha biztosításról van szó, melyeket érdemes részletesen is átolvasni.

– Általában ausztriai kisvárosokat célzunk meg, ahol a helyi nevezetességeket járjuk végig. Mindig kötünk utasbiztosítást, utánanézve, hogy az utazásunk helyszínén milyen káresetek a legjellemzőbbek. A biztosítótársasághoz szoktunk bemenni indulás előtt, ahol tájékoztatnak a lehetőségekről, tapasztalataink szerint kedvezőbb ajánlatokat mutatnak, mintha online verziót keresnénk – mondta Kelemen András, aki alkalmanként biztosítás helyett EU- kártyát vált ki.

– Bizonyos kezeléseket ez a forma is fedez, egy alkalommal a feleségem ételmérgezéssel került kórházba, ahol az ellátás után nem kellett fizetnünk – magyarázta.

Akadnak, akik inkább az online szerződéskötést részesítik előnyben. Gere János kifejtette, hogy az utazás előtt figyeli az akciókat és kuponokat, valamint a különböző kalkulátorokat is használja.

– Összehasonlítom az ajánlatokat, általában nem a legolcsóbbat és nem is a legdrágábbat választom. Nekem kényelmes, hogy otthon vagy akár munka közben is elintézhetem – hangsúlyozta János, aki aktív kikapcsolódási formákat keres családjával télen.

A hírportálunk által megkérdezett pénzügyi tanácsadó tapasztalatai szerint még mindig kevesen kötnek biztosítást a külföldi útjaikra, pedig a kórházi ellátásokhoz és az esetlegesen előforduló balesetekhez ez elengedhetetlen lenne. A legtöbben az online lehetőségeket keresik, és az indulás előtt néhány nappal véglegesítik a szerződést. A napidíjak a társaságoktól és a biztosítási körtől függően, a néhány száz forinttól a néhány ezer forintig terjednek személyenként. Tehát egy ötfős család egyhetes kikapcsolódásának költsége pár tízezer forintból fedezhető.

– A könnyű összehasonlíthatóság mindenképpen az internetes verzió mellett szól, ráadásul gyorsabb és sokszor olcsóbb is, mint az irodában kötött forma, bár ez utóbbi személyre igazíthatóbb lehetőségeket rejt magában – részletezte a tanácsadó, hozzátéve, hogy a szerződés tartalmát és a biztosított eseményeket mindenképpen fontos tüzetesen átolvasni.

– A legtöbb termék esetében egy bizonyos asszisztencia szolgáltatást kínálnak, melynek segítségével akár telefonon is eligazítanak minket a teendőkről. De természetesen az élet-, baleset- és betegbiztosítások az ellátások kijelölt körét is fedezik – részletezte a szakember, majd hozzátette fontos, hogy olyan biztosítást válasszunk, ami utazási céljainknak megfelel. Ha síelni vagy snowboardozni indulunk, ügyelni kell, hogy a téli sportokkal kapcsolatos fedezeteket is tartalmazza, mely sokszor a kockázatossága miatt többletköltséget is jelent.

