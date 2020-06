A Dózsa fiataljai már a következő szezonra összpontosítanak

Ahogyan a felnőtteknél, úgy az utánpótlásban sem hirdettek végeredményt a vízilabda-bajnokságokban. A Szolnoki Dózsa fiataljai és edzői már a következő szezonra összpontosítanak. Hangay Róbert edző számolt be az elmúlt szezonról és a várakozásairól.

– Hogyan szerepeltek csapataik az elmúlt idényben?

– A gyermek­együt­tesünk­nek a bajnoki címre is reális esélye lehetett volna, ha nem szakad félbe a bajnokság – vágott bele Hangay Róbert. – Egyetlen pozitívuma ennek, hogy két év múlva, amikor utolsó éves serdülők lesznek, akkor még motiváltabban vehetik fel a harcot a riválisokkal, hogy bizonyítani tudják, ők a legjobb 2005-ben született pólósok az országban. Az ifjúságiak az ötödik helyen zártak volna minden bizonnyal, míg a serdülőknek minden esélyük megvolt a négybe jutásra.

– Miként teltek az elmúlt hónapok?

– Nagyon nehéz időszak volt mind a játékosok, mind az edzők számára, hiszen a mi közegünk a víz. Eleinte online otthoni edzéseket írtunk elő, amit kezdetben még lelkesen végeztek a gyerekek, de később már korántsem olyan intenzitással dolgoztak, mint előtte. Néhány hete már közös szárazföldi tréningjeink vannak, jó hír, hogy szerdától kezdhettük meg az edzéseket a vízben.

– Mi lesz a következő megméretés, amire készülhetnek majd?

– A felnőttekhez hasonlóan az utánpótlás számára is szervez nyári versenysorozatot a honi szövetség, de a prioritást természetesen az ősszel induló bajnokság élvezi. A tavalyi évhez hasonlóan az ország tizenhat legjobb csapatát négy darab négyes csoportra osztják, és innen az első két helyezett juthat be a felsőházi alapszakaszba. Idén is a BVSC, a Szeged és a Szombathely lesz az ellenfelünk. Most is alapelvárás a nyolc közé kerülés.

– Milyen eredményekre lehet számítani?

– Az ifik éremesélyesek lesznek az országos bajnokságban. Tavaly ez a korosztály bronzérmes volt serdülőként, most is a dobogóra pályázunk. Úgy néz ki, hogy sikerül is erősíteni a debreceni Tőzsér Dáviddal, illetve Székesfehérvárról is érkezhet egy tehetséges balkezes pólós. A serdülők akár a legjobb négy közé is bekerülhetnek, de az is előfordulhat, hogy végül csak a nyolcadik helyen zárnak. Az idén a gyermekkorosztályban remeklő srácokon rengeteg fog múlni, hogy az idősebbekkel hogyan tudják majd felvenni a harcot – a tehetség megvan bennük. A gyermekcsapat számára tanulóév lesz a következő, hiszen döntő többségében eggyel fiatalabb játékosok alkotják majd a keretet, a legjobb tízbe kerülés is jó eredmény lenne. Ők a következő évadban dobbanthatnak nagyot.

– A legkisebbek hogyan teljesítettek, mennyire viselte meg őket ez az időszak?

– A vidékbajnokságokban is jól játszottak a tizenhárom évesek és a fiatalabbak is. Számukra is szárazföldi edzéseket tartottak az elmúlt időszakban az edzők. Szerencsére nagyon sok gyermek vízilabdázik nálunk, a vízfelület mértéke okoz nehézséget, hogy mindenki számára megfelelő edzésidőt tudjunk biztosítani a járványmentes időszakban. Ami probléma lehet, hogy az úszásoktatás is leállt, ez pedig majd a 2012–2013-as korosztály esetében lehet később probléma a létszám szempontjából. Egyelőre azonban azzal büszkélkedhetünk, hogy minden korosztályban ott vagyunk az ország élmezőnyében.