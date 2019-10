Jól megizzasztotta a címvédőt a Jászberény VT

A női Extraliga pénteki nyitányán a Jászberény VT 3:2-es vereséget szenvedett a címvédő Vasas Óbudától.

Nem a berényi hölgyek számítottak a mérkőzés esélyesének, hiszen a főváro­siak nemcsak a hazai pontvadászatban, hanem a Bajnokok Ligájában is nagy terveket szövögetnek.

Az első szettet így is kezdte a Vasas, simán behúzva azt, a Jászberény viszont nem esett össze, és kiegyenlített. A harmadik játszma az elsőt idézte, a negyedik pedig a másodikat, így kiderült: öt szettben dől el a mérkőzés. A hazai gárda igyekezett tartani a lépést a vendégekkel a végjátékban, ám kénytelenek voltak az eredmény után szaladni.

A Vasas végül 3:2-re győzött, ám a berényi csapat egy pontot rabolt a bajnokság esélyesétől.

Jászberény VT–Vasas Óbuda

2:3 (–15, 18, –13, 23, –10)

Jászberény, 350 néző.

JÁSZBERÉNY: Alishanova 5, Szil­csenkova 12, Borsos 6, Ventura 16, Tóth E. 12, Bulajics 9. Csere: Radomszki, Piatek (liberók), Szerényi, Mészáros Zs., Faragó F. 1. Edző: Makai Péter.

VASAS: Takagui 5, Török 20, Kalicsanin 11, Kjelstrup 15, Dékány 19, Abdulazimova 11. Csere: Juhár (liberó), Bleicher R., Villám 1, Gyimes. Edző: Jakub Gluszak.

Az eredmény alakulása:

1. játszma: 2:3, 7:13, 12:18, 14:21.

2. játszma: 7:3, 10:5, 17:8, 20:15.

3. játszma: 3:7, 6:14, 8:17, 12:23.

4. játszma: 6:4, 11:9, 14:16, 20:20.

5. játszma: 2:4, 5:7, 7:11, 10:14.

Makai Péter: – Maximálisan elégedett vagyok a lányokkal, amit lehetett, kihoztunk magunkból. Centerben és a szélső ütők posztján minőségibb játékosai vannak a Vasasnak, de nem feltétlenül ez döntött. A végén több ki nem kényszerített hibát követtünk el. Volt két olyan szett, amikor túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, de amikor fegyelmezetten játszottunk, az meglátszott a védekezésünkön – és ezáltal az eredményen is.

Jakub Gluszak: – A szezon elején nem meglepő, hogy ennyire hullámzó volt a játék. Amikor a nyomás a csapatomon volt, az olykor meglátszott az eredményen. Végül is azon múlott, hogy a döntő játszmában kevesebbet hibáztunk. Ezzel együtt ez a mérkőzés jó lecke volt számunkra, hogy minden ellenfelünkre oda kell figyelnünk, hiszen egyik csapat sem fogja könnyen megadni magát nekünk.

További eredmények: Kaposvár–UTE 3:1, Békéscsaba–MTK 3:0, Haladás–Nyíregyháza 1:3.