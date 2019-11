Jön az utolsó őszi derbi

A megyei első osztály őszi szezonja is lezárul – a 15. fordulóval – a hétvégén, méghozzá egy elmaradhatatlan szomszédvári derbivel, a Szajol és a Törökszentmiklós összecsapásával.

Szombat, 13.00

Szajol (10.)–Törökszentmiklós (2.)

Vezeti: Bán János (Jancsó József, Vásár Béla).

A legutóbbi Szajol–Törökszentmiklós derbit április 14-én játszották, és akkor is ugyanígy álltak a csapatok a tabellán, előbbi gárda a tizedik helyet foglalta el, míg utóbbi második volt. Aztán az elmúlt szezon vége is úgy alakult, hogy ebben a két pozícióban fejezték be a bajnokságot. Ezúttal azért mindkét együttes nagyobb magasságokba vágyik, a miklósiak a bajnoki címre törnének, míg a szajoli futballisták jutnának – egyik célkitűzés sem lehetetlen, ám egyik sem könnyű.

A Törökszentmiklós eddig kétszer veszített pontot az idei kiírásban – mindkétszer idegenben –, előbb a Tiszafüred otthonában kapott ki, míg két hete Jászfényszarun hagyott két pontot. Az esélyesnek mindenképp a miklósiak számítanak, de a papírformát a pályán kell érvényesíteni. A Szajol bő egy hónapja meglepetésre legyőzte hazai pályán a Tiszafüredet.

Azonban nem lehet azt mondani, hogy ettől szárnyalna a csapat, mivel az azóta eltelt öt meccs során csupán a Fegyverneket tudták legyűrni. Ebben közrejátszik az is, hogy többen sérüléssel bajlódnak, például a kapusuk, Gerhát Dávid vagy éppen Vadas Gergő, a Karcag ellen pedig Bezzeg Tamás és Dobos Dániel is kidőlt a sorból. Azért egy rangadóban mindig ott a bravúr lehetősége, egy győzelemmel pedig akár több helyet is előreléphetnének.

Mesterszemmel

Donkó Krisztián, a Szajol edzője: – Sajnos sok a sérültünk, hat-hét meghatározó játékosunk hiányzik a csapatból, ezért kénytelenek vagyunk ifistákkal feltölteni a keretet. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen az elmúlt évek toronymagasan legerősebb Törökszentmiklósa érkezik hozzánk. Veszítenivalójuk nekik van, mivel ha most nem szerzik meg a három pontot, akkor kicsit leszakadnak a Tiszafüredtől, márpedig nagyon szeretnék megnyerni a bajnokságot. Úgy gondolom, megvan bennünk, hogy bárkit képesek vagyunk megverni, ahogy történt ez a Füred ellen is. Sok nézőt várunk a mérkőzésre, remélem, ez feldobja a srácokat, és sikerül jó eredményt elérni.

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Semmiképp sem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen helyezéstől függetlenül ez egy rangadó. Azt várom a csapatomtól, hogy próbáljuk irányítani a mérkőzést. Talán minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy bármelyik együttes ellen vannak reális győzelmi esélyeink, így nyilván nyerni megyünk Szajolba is. Vannak most olyan játékosaink, akik nem miklósiak, őket próbálom kicsit tüzelni, hogy átérezzék, ez azért nem teljesen ugyanolyan meccs, mint a többi. Valamilyen szinten van rajtunk teher, hiszen szeretnénk tapadni a Tiszafüredre. A Jászfényszaru elleni „pofon” talán jókor jött, hogy ne kényelmesedjünk el, de a múlt héten már ismét jól játszottunk.

További párosítások

Szombat: Mezőtúr–Tószeg, Karcag–Tiszaföldvár, 13.00.

Vasárnap: Újszász–Jászfény­szaru, Jászárokszállás–Jánoshida, Jászkisér–Kisújszállás, Kunhegyes–Fegyvernek, 13.00.

Szabadnapos: Tiszafüred.