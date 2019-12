Kosárcsapataink hazai pályán próbálnak szerencsét

A tizenegyedik fordulót rendezik a karácsony előtti hétvégén a kosárlabda-bajnokságban. Nagy a tülekedés, hiszen aki nincs féltávnál az első nyolcban, az csak a pálya széléről nézheti a Magyar Kupa döntőjét februárban.

A Pécs szerdán pótolta második fordulóból elhalasztott kecskeméti meccsét. A gödörben lévő PVSK ugyan állta a sarat, de Wittmann Krisztián utolsó másodperces triplája miatt végül vereséget szenvedett, (94–96). A javítási lehetőség máris adott, de a feladat nehéz/nemes/rázós. Ugyanis az edzőváltás óta kettőből kettőt nyerő Szolnok lesz az ellenfél.

Az Olajbányász új garnitúrája most mutatkozik be hazai közönség előtt, hiszen Gasper Potocnik Szegeden győzelemmel nyitott, majd ezt megfejelte egy még értékesebb paksi sikerrel. Igen ám, de két kulcsposzton is változtatott a szolnoki csapat. Smith Belgium felé vette az irányt, a Charleroi küldött neki „visszautasíthatatlan” ajánlatot. Míg Demetris Morant szolgálatairól a klub mondott le, az amerikai magasember helyett a horvát Marjan Cakarun dolgozhat a tábla alatt. És ha már szóba került a festék: a Pécs is újított centerben, a sérült Justin Aiken pótlására Nenad Sulovicsot igazolta le, aki az előző szezonban Szegeden Juhos Leventével harcolt vállt a vállhoz vetve. Most ellenfélként koccanhatnak össze a szegedi cimborák. A gyömöszölésbe bőven beszállhat Tóth Norbert is.

– Nagyon remélem, hogy az irányító- és centerposzton történt személyi változás nem töri meg a csapat lendületét – mondta a múlt héten Pakson 11 pontos, 10 lepattanós dupla-duplával záró erőcsatár.

– Továbbra is a védekezés lesz a játékunk kulcsa, ahogy az Szegeden és Pakson is történt. Abban is bízom, hogy csapatként tudunk hatékonyak lenni, mert az előző két győzelemhez is ez kellett. A Pécs nagyon jól kezdte a szezont, nemzetközi kupában is indult, talán éppen emiatti fáradság az oka annak, hogy most egy kicsit gödörben vannak. Kecskeméten egylabdás meccsen kaptak ki, de egy nagyon jól összerakott csapatról beszélünk. Az előző fordulóból persze nem indulhatunk ki, de azt várom magunktól, hogy ne legyenek olyan hullámvölgyeink egy meccsen belül, amelyek még a legutóbbi két, győztes mérkőzésen is előfordultak.

Az Olajbányász–PVSK mérkőzés 18 órakor kezdődik. Ugyanabban az időpontban, amikor egymásnak feszül két kék- fehér csapat. A JKSE ugyanis a Zalaegerszeget fogadja a Bercsényi úti csarnokban. A Jászberény Kaposváron szerezte meg szezonbéli első győzelmét, ám a következő játéknapon a tábla alatti gyengébb teljesítménye miatt vereséget szenvedett Debrecenben.

– Természetesen nagyon fontos, hogy megnyerjük az év két utolsó hazai mérkőzését – nyilatkozta a klub honlapjának Djordje Pantelics, aki korábban Zalaegerszegen is volt a légtér ura. – A csapatnál jó a hangulat, ezen a kaposvári győzelem természetesen sokat javított. Viszont a DEAC ellen a védekezéssel és a lepattanózással gyűlt meg a bajunk, ebben a két játékelemben mindenképpen javulnunk kell. Megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet, hogy karácsonyra a szurkolóinkat megajándékozzuk az első hazai győzelmünkkel.

Nem csak Pantelics a kapcsolódási pont Jászberény és Zalaegerszeg viszonylatában, hanem Bencze Tamás is. A ZTE szakvezetője állt már a JKSE parancsnoki hídján is, nem is eredménytelenül. Pantelics ugyan nem említette, de külön kiemelést érdemel Szabó Zsolt. Aki ugyan már lefelé ballag a kosaras pályafutását jelképező domb túlsó oldalán, ám mostanság is képes mérkőzést döntően befolyásoló tényezővé válni. Akár mindkét irányban is. A ZTE a tizenegyedik forduló előtt 5-6-os győzelem/vereség mutatóval a kilencedik helyen áll, vagyis biztosan kaparni fog a győzelemért, hiszen alighanem felverné a zalai dombok csendjét az elégedetlenség, ha a csapat nem csípné meg legalább a nyolcadik helyet az alapszakasz felénél.