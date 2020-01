Olaj-siker Jászberényben

Az Olajbányász csapata nyerte a megyei rangadót, miután 21 ponttal verte a hazai pályán játszó jászberényi legénységet.

Ezzel a Olaj a Potocnik-érában hat meccséből ötödik győzelmét is megszerezte, míg a Jászberény továbbra is képtelen nyerni saját csarnokában, sereghajtó a tabellán. Azt tudtuk, hogy Miljan Csurovics lesz a Jászberény vezetőedzője azt azonban nem, hogy a szerb szakember a szükséges papírok hiányában egyelőre nem irányíthatja a csapatot. Ezért továbbra is a másodedző, Lo Elhadji Malick vezényelte a kék-fehéreket a szerda esti megyei rangadón.

A szolnokiak hat tagú légiós kontingenséből, ezúttal az amerikai irányító, Darwin Davis maradt ki. Szép számú közönség előtt kezdődött az összecsapás, jó szokásához híven az Olaj-tábor is elkísérte kedvenceit a Jászság fővárosába. Kovács Péter szerezte a meccs első dupláját majd Phillip Miller és Nemanja Alekszandrov révén a berényiek vezettek, 8–6-os állás után azonban a vendégek vették át az irányítást, Andre Jones, Dakarai Tudcker és az agilisan és jól játszó Kovács Péter és Rudner Gábor találatival egyre növelték előnyüket.

Mindezek mellett a piros-feketék játékosai jól semlegesítették a berényiek irányítóját Remon Nelsont, így csak szenvedett támadásban a hazai legénység. Igaz az Olaj sem remekelt túlságosan a hazai térfélen, de így is magabiztos 38–20-as vezetést szereztek a szünetig.

A fordulást követően a vendéglátók összeszedettebben játszottak, mint előtte, míg az Olaj játékosai mintha befejezettnek tekintették volna az összecsapást. Mindezért megkapták a magukét Potocnik edzőtől. A lelkes hazaiak a rutinos Djorde Pantelics pontjaival közelítették vendégeiket. A harmadik negyed Buzás Bence triplájával zárult, ezzel tíz ponton belülre kerültek a kék-fehérek, 44–53.

A záró felvonás elején Peringer Balázs visszapöcizett egy támadólepattanót, ezzel hét pontra csökkent az övéi hátránya. Erre már tényleg összekapta magát az Olaj, a horvát center, Marijan Cakerun parádés megmozdulásaival ismét elléptek a hazaiaktól, 46-–61. Kisvártatva Pantelics kipontozódott, a társak pedig elkészültek az erejükkel. Az Olajbányász pedig annak-rendje módja szerint behúzta az összecsapást.

Dakarai Tucker, a Szolnok bedobója azt mondta a lefújás után:

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben minden úgy történt, ahogy szerettük volna. A szünet után kicsit belealudtunk a meccsbe, nem koncentráltunk annyira és nem is játszottunk jól, a Jászberény pedig felzárkózott. A záró tízpercben aztán ismét mi domináltunk.

Djorde Pantelics, a hazaiak centere pedig arról beszélt, hogy:

– Sajnos hiába javultunk fel a nagyszünet után, ez kevés volt, mert az első félidőben sokat hibáztunk. Kiegyensúlyozottabb játékra kell törekednünk és akkor eredményesebbek lehetünk. Nagyon sok erőt kivett belőlünk a felzárkózás, és a meccs végén ezt a Szolnok jól kihasználta.

Jászberényi KSE – Szolnoki Olajbányász 54 – 75 (10–20, 10–18, 24–15, 10–22)

Belvárosi Játékcsarnok, 800 néző. V: Papp P., Csabai-Kaskötő, Győrfy

JÁSZBERÉNY: Nelson 2, BRBAKLICS 8, Miller 11, Alekszandrov 7/3, PANTELICS 14/3 Csere: Mészáros M., Ruják B. 5, Buzás 3/3, Peringer 2, Vas-Teplán 2. Edző: Lo Elhadji Malick.

SZOLNOK: JONES 13/3, KOVÁCS P. 9/3, Juhos 6, Tucker 10, CAKARUN 13. Csere: Price 2, Tóth N. 2, Frank, Krsztics 8/3, Rudner 8/6, Csák, Taiwo 4. Edző: Gasper Potocnik.