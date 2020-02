LeBron csapata nyerte az All Star-meccset (videó)

A január végén helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről elnevezett MVP-címet a James együttesét erősítő Kawhi Leonard érdemelte ki, aki 30 ponttal segítette a győztes gárdát.

Kawhi Leonard scores 30 PTS and hits 8 triples to lead #TeamLeBron to victory in the 2020 #NBAAllStar Game and win the Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH

A gála mindvégig a Bryantre való emlékezés jegyében telt: az Antetokunmpo-csapat egységesen 24-es mezben vonult fel, míg James gárdája 2-esben szerepelt, a tragédiában 13 évesen odaveszett Gianna Bryant mezszáma előtt tisztelegve.

– jelentette ki a felvezető ceremónián Magic Johnson, a Lakers legendás irányítója.

A mérkőzésen az első három negyed elején rendre nulláról indultak a csapatok, és az egyes játékrészekben mini jótékonysági meccseket vívnak egymással. A negyedik, időmérés nélküli negyedben aztán kiírták az állást az addig dobott pontok alapján, majd a vezető csapat eredményéhez hozzáadtak 24-et – a 41 évesen elhunyt Kobe Bryant mezszámát. Az így kapott szám lett a cél a két csapat számára: amelyik előbb elérte, az nyerte meg a találkozót.

"I want to thank Kobe for everything he's done for me. All the long talks and workouts. Thank you. This one's for him."

Kawhi Leonard thanked The Mamba after winning the first-ever Kobe Bryant All-Star MVP Award. #NBAAllStar pic.twitter.com/oMWjbQeAEj

