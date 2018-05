Janicsák Veca: nálunk is vannak nehezebb pillanatok

Tavaly egy rövid ideig úgy tűnt, hogy különválnak az útjaik Janicsák Vecának és gyermeke édesapjának, Ábelnek, aztán jött az örömhír erdőszéli esküvőjükről. Idén már az első házassági évfordulójukra készülnek.

Az énekesnő tavaly szeptemberben visszaült az iskolapadba, üzleti és diplomáciai ismereteket tanul angolul. Hétvégén folyamatosak a fellépések, és új dalokon is dolgoznak, de emellett igyekszik minél több időt a családjának szentelni. Ősszel új fejezet nyílhat a család életében. Emma csak januárban lesz hároméves, de a megváltozott óvodai beiratkozási törvények szerint ősszel megkezdheti az óvodát.

Már folyamatosan tájékozódom a lehetőségekről. A választott intézménynél az elérhető közelség, az ideális környezet és a képzett óvó nénik mellett az is fontos számomra, hogy az idegen nyelv, valamint az egészségtudatos étkeztetés is kiemelt szerepet kapjon – mesélte Veca, akinek a férje mellett addig is az édesanyja a legnagyobb támasza.

A ház körüli teendőket önállóan bonyolítjuk, de szerencsére édesanyámra is mindig számíthatok, ha Emma kapcsán segítségre van szükségem. Imádják egymást, de igyekszem minél kevésbé leterhelni édesanyámat. Az óráim után, amint lehet, próbálok minél több időt tölteni a családommal – mondta az énekesnő.

Fiatalon, huszonhat évesen lett édesanya, ennek köszönhetően ösztönösen próbálja nevelni örökmozgó és határozottan eleven csemetéjét. Mégis úgy érzi, hogy néhány dologban nem szabad engedékenynek lennie.

Örülök, hogy Ábellel fiatal szülők lehetünk. Mindig is szerettem volna fiatalon édesanyává válni, így nagy eséllyel több időt tölthetek majd a gyermekemmel és az unokáimmal is. Ami Emma nevelését illeti, szerintem elég laza vagyok, néhány dologban mégis szigorú. Ragaszkodom bizonyos alapszabályokhoz, amik rendszert teremtenek az életünkben, de úgy hiszem, nincsenek örök érvényű igazságok. Minden gyerek más, és a számára legjobb közeget kell megteremteni. Arra törekszem, hogy Emmából kedves és jó ember váljon. Persze nálunk is vannak időnként nehezebb pillanatok, de nem jellemző, hogy bármi kiborítana a gyereknevelésben. Tisztában vagyok vele, hogy a kisgyermekes lét természetes velejárói az ilyen helyzetek is. Emma hozzám hasonlóan határozott egyéniség, és derűs természetű, akárcsak az édesapja – mesélte.

Borítókép: Janicsák Veca kislányával

Forrás: Hot!