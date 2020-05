A vásárlásban Szolnokon is terjed a zöld szemlélet

Nem elég szelektíven gyűjteni a hulladékot, a legjobb meg sem termelni azt. A tudatos vásárlók előtt jól ismert ez, a hulladékmentes mozgalom alapgondolata, ők, ha tehetik, eszerint szerzik be a számukra szükséges termékeket. Immár Szolnokon is több lehetőség lesz erre, a közelmúltban ugyanis két csomagolásmentes bolt is nyílt a megyeszékhelyen.

Évtizedekkel ezelőtt nem volt meglepő, hogy anyáink, nagymamáink kosárral, üvegekkel, vászonszatyrokkal indultak a piacra, a boltban pedig papírban kapták a kenyeret. Ezt váltotta fel a „csomagolások kora”, amikor előírások és szabványok miatt behálózták a gyümölcsöket, bezacskózták a kenyeret, és cipeltük haza a PET-palackos vizeket, üdítőket. Manapság újra előkerülnek a kosarak és vászonszatyrok, sokakat foglalkoztat ugyanis a környezetvédelem és -tudatosság, aminek elengedhetetlen része a hulladékmentesség.

– Nálunk ez többek között azt jelenti, hogy a gyermekeimre mosható pelenkát adtam, illetve adok. Emellett a háztartásban, amit lehet, kiváltottam vegyszermentes, hazai termékre. Vannak olyan mosó- és tisztítószerek, melyek csomagolását vissza lehet küldeni a gyártónak, így nem termelünk újabb és újabb műanyaghulladékot – sorolja a háromgyermekes szolnoki édesanya, Ábelné Balogh Éva, aki nagy figyelmet fordít az élelmiszerekre is.

– Nem mindegy, mi kerül a gyerekek tányérjára. Amit lehet, igyekszünk kistermelőktől beszerezni, ezzel őket is támogatom, illetve én is minőségi ételt tehetek az asztalra. Ha boltba megyünk, saját táskát viszünk, nejlon helyett textilszatyrokba tesszük a zöldséget, gyümölcsöt. Szerencsére vannak boltok, ahol lehet dobozba kérni például húst, felvágottat, ezzel a lehetőséggel is élni szoktunk. Persze van, amit csomagolva tudunk csak megvenni, ha lehet, azok csomagolását még felhasználjuk másra, nem dobjuk azonnal a szemetesbe – teszi hozzá.

Hozzá hasonlóan vélekedik Foglár Vanda is, aki saját maga varr textilzsákokat a nejlonzacskók kiváltására.

– Főleg újrahasznosított anyagból készülnek ezek, régi függönyöket is használok alapanyagnak – meséli. – Állan­dóan keresem a lehetőséget, hol és mit tudok csomagolás nélkül beszerezni. A piacon sok mindent megkapunk. Zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket, de még a fiaim egyik kedvencét, a halrudat is megvehetem saját dobozban, zacskóban, üvegben – mondja Vanda. Elárulja, hogy ő már felmérte az újonnan nyílt speciális boltok kínálatát is.

– A normál boltokban nem tudunk csomagolásmentes mosószert venni, vagy például ecetet, fűszereket, a csomagolásmentes boltokban erre van lehetőség. S gondolom, a választék még bővül a későbbiekben. Én mindenképpen üdvözlöm ezeket az üzleteket, mert fontosnak tartom, hogy minél kevesebb felesleges hulladékot termeljünk, ne terheljük még inkább a környezetet – emeli ki.