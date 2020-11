Emlékszünk ezekre a játékokra gyermekkorunkból? Minden gyereknek jár egy erre a karácsonyra!

Így karácsony közeledtével már egyre sürgetőbb kérdés, hogy mit is vegyünk ajándékba a családunkban élő gyerekeknek.

Az utóbbi pár évtizedben nagyon elterjedtek a mindenféle műanyag zenélő, csipogó, mozgó játékok. Az átlag gyerekek szobájában rengeteg ilyen, sokszor haszontalan bóvliság kap helyet. De mit tegyünk, ha mi nem szeretnénk ennek alávetni magunkat, és valami értékesebbet szeretnénk a gyerekeknek ajándékozni, amivel nem csak kétszer fog játszani, és nincs is belőle mindenkinek ugyanolyan?

A kérdés megvizsgálásához tekintsünk vissza, hogy vajon mikkel játszottak nagyszüleink azokban az időkben, amikor még egy gyereknek csak néhány játéka volt, de azokat a legnagyobb becsben tartotta.

A hintaló

A hintaló csodálatos dolog. A gyerekek előszeretettel lovagolnak apukájuk hátán, térdén és akár egymáson is, így nem csoda, ha mérhetetlen boldogság keríti őket hatalmába, ha hintalovat kapnak. Több szempontból is remek ajándék, egyrészt fejleszti a mozgást, hiszen saját magának kell löknie magát a lovon, másrészt a fantáziát is, hiszen egész világokat járhat be lóháton. Régen fából készült faragott hintalovakat árultak, ma már van mindenféle. Szerencsére újra reneszánszát éli. Azért még mindig a legszebbek az igazi

fából készült hintalovak.

Babázás

A babázás persze soha nem megy ki a divatból. Miért is menne? Hiszen a lényege az, hogy a gyerekek leutánozzák azt, amit anyukájuk, apukájuk csinál. Az első pár évben a szülők a legfőbb minták, és a gyerekek utánzással tanulnak, így érthető, hogy boldogan merülnek el a babázásban.

Régen, akárcsak most, gyönyörű kis babakocsikat is készítettek, és az anyukák varrták a kislányaiknak a szebbnél-szebb babaruhákat. Ma már nagyon sokféle babát lehet kapni, mindenféle funkcióval. De igazából nincsen szükség a sok extrára, egyszerűen csak legyen szerethető, öltöztethető és ölelgethető az a baba.

Játékvonatok, kisvasutak

Csak a nagyon szerencséseknek adatott meg, hogy egész kisvasútja volt. Jobbára inkább kis favonatokkal játszottak nagyszüleink. Később megjelentek az elektromos kisvasutak is, amikhez egész nagy terepasztalokat lehetett berendezni.

Ez egy olyanfajta játék, amit ha megszeretünk, igazi szenvedéllyé tud válni. Sokan felnőttként is űzik, vannak igazi gyűjtők, és sok-sok pénzért elkelő antik vonatok. Egy teljes fantáziavilágot fel lehet vele építeni, masinisztástól, utasoktól a hegyekig völgyekig, amin

átmegy a vonat, mindent mi építhetünk meg.

Ha azonban nem szánunk rá nagyobb összeget, csak szeretnénk ha gyermekünk kisebb léptékben ismerkedne ezzel a játékkal, akkor válasszunk kis fa vonatokat fa sínnel. Ezt a legkisebbek is játszhatják, és különböző alkalmakra tudunk venni hozzá kiegészítőket. Az

Aldi akciós újságban találunk alkalmanként nagyon kedves fa kisvasutakat, érdemes a meghirdetett időszakban lecsapni rá.

Üveggolyók

Az üveggolyó egy többfunkciós játék. Egyrészt igazán gyönyörűek, és lehet gyűjteni a szebbnél-szebb példányokat. Másrészt mindenféle játékok játszhatók velük. Nagyobb gyerekek már jól ismerhetik a Pál utcai fiúkból a golyózást. Manapság nem népszerű,

pedig érdemes lenne újra behozni a köztudatba.

Közösséget összekovácsoló ereje van, barátságok kötődhetnek egy nagy játék alatt a suliudvaron. Több módon lehet játszani, de a legismertebb, hogy mindenki gurít egy golyót a falhoz, és akinek a golyója eltalál egy másikat, ami már ott van, akkor övé lesz az összes golyó. Igazán izgalmas.

Szerencsére azért most is lehet kapni gyönyörű üveggolyókat, így ha úgy gondoljunk, hogy a gyermekünk értékelné, vegyünk neki, és tanítsuk meg vele játszani, jó móka az egész családnak. Golyókat kaphatunk nagyobb játéküzletekben, de előfordul, hogy kreatív foglalkozás keretében bekapcsolódhatnak a gyerekek az üveggolyók készítésébe.

Játékmackó

A leghíresebb játékmackó a Teddy Maci, akinek természetesen története is van. Mégpedig az, hogy Theodore Rooseveltnek egy vadászaton nem volt szíve lelőni egy, már fához kötözött medvét. Így lett Theodoreról elnevezve Teddy-nek.

A plüssmackók térhódítása már a 20. század elején kezdetét vette az ominózus Teddy mackó megjelenésével, ami valóságos mackó őrületet indított el. Maga Roosevelt is aztán mikor az újraválasztásáért kampányolt, a mackót választotta kabalaállatként. Ez után már mindenféle színű és típusú mackót gyártottak.

Angliában a leghíresebb mackógyáros J.K. Farnell volt. Akinek a legszerethetőbb butuska mackót köszönhetjük. Ugyanis Christopher Robin Milne egy Farnell mackót kapott első szülinapjára. Rá 5 évre pedig, megjelent édesapja csodálatos regénye a Micimackó.

Ma már nagyon sokféle plüssállat közül választhatunk, nem túlzás azt mondani, hogy minden állat minden verzióban létezik.

Azonban a klasszikus mackók még mindig nem veszítettek fényükből. Biztosan bármelyik gyermek örülni fog neki. Ha exkluzívabbat szeretnénk, akkor válasszunk kézzel varrott valódi játékmackót.

Hiába, ezek a klasszikus játékok soha nem fognak kimenni a divatból, mert értéket hordoznak. Ha ezek valamelyikét vesszük ajándékba, biztosak lehetünk benne, hogy a gyerekek felnőtt korukban is emlékezni fognak a sok csodás kalandra a játékokkal, vagy

netalántán meg is őrzik és átadják majdani gyerekeiknek is.