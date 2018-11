Megvannak a legszebb gyermekmosolyok, ők nyerték az első fordulót!

November 5-én 9 órakor lezárult Gyermekmosoly pályázatunk szavazása, mutatjuk, kik lettek a dobogósok!

Idén ősszel is meghirdette Gyermekmosoly fotópályázatát a Szoljon.hu és az Új Néplap szerkesztősége, mely – csakúgy, mint a tavaszi játék – óriási sikert aratott. Nem alaptalanul gondoljuk így, a versenyre a játék teljes ideje alatt 1131 nevezés és 48 793 szavazat érkezett! Ezúton is nagyon szépen köszönjük a részvételt mindenkinek!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A játék a Szoljon.hu-n november 5-én 9 órakor lezárult, megvannak az online verseny nyertesei, akiket most be is mutatunk Önöknek. A játékra két kategóriában lehetett nevezni, a 0-3 és a 4-7 évesek között is az első három legtöbb szavazatot megszerző lurkó fotóját díjaztuk. Nézzük tehát a nyerteseket!

0-3 éves kategória

1. helyezett: Kovács Apollónia, 3 hónapos, Törökszentmiklósról 947 szavazattal

Nyereménye: egy 30 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

2. helyezett: Kristóf, 8 hónapos, Martfűről 583 szavazattal

Nyereménye: egy 20 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

3. helyezett: Bognár Csenge Nóra, 17 hónapos, Tiszavárkonyból 466 szavazattal

Nyereménye: egy 10 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

4-7 éves kategória

1. helyezett: K. Nagy Kendra Melinda, 4 éves, Karcagról 936 szavazattal

Nyereménye: egy 30 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

2. helyezett: Gáspár Martin, 7 éves, Szászberekről 509 szavazattal

Nyereménye: egy 20 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

3. helyezett: Menyhárt Nóra, 6 éves, Szolnokról 424 szavazattal

Nyereménye: egy 10 000 Ft értékű CEWE ajándékutalvány.

Gratulálunk a győzteseknek! A nyertesek email-ben fogják megkapni az ajándékutalványokat, amelyeket 2018. november 12-től november 30-ig, és 2019. január 1. és november 30. között tudnak majd beváltani egy összegben.

És itt még nincs vége a játéknak!

A pályázat második fordulója ugyanis ezután következik az Új Néplap megyei napilapban. Az online játékra beérkezett fotók közül kiválasztjuk az első 30 legtöbb szavazatot elérő fotót, melyek automatikusan bekerülnek az Új Néplapba, ahol november 7-től hármasával egy újabb versenyben vesznek részt. Az újságban egy szavazószelvény segítségével újból kiválasztjuk kategóriánként a három legjobbat, akik további CEWE ajándékutalványban részesülnek.