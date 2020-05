A talajlakók mellett a fagy is megtépázta a portelki kukoricát

A szélsőséges időjárási viszonyok és a talajlakó kártevők sok nehézséget okoznak a gazdáknak. Mizsei István portelki gazdálkodó az elmúlt hetekben többször védekezett a fagy ellen, hogy minél kevesebb kár érje a csemegekukorica-ültetvényét. Idén a koronavírus-járvány befolyásolhatja az értékesítési lehetőségeket.

Ötven hektáron zöldell a kukorica Mizsei István gazdálkodó kertészetében. Több mint húsz éve foglalkozik csemegekukorica-termesztéssel. Területéről kizáró­lag frisspiaci, úgynevezett csöves kukorica kerül a standokra.

– Évekkel ezelőtt véletlenszerűen kezdtem el csemegekukoricát vetni, mert a homokos talajba nem nagyon lehetett mást ültetni – kezdte. – Eleinte csak kis területet műveltem, majd egy helyi gazda lehetőséget adott rá, hogy a kertészetében nagyobb területet béreljek, és a segítségével már jelentősebb mennyiséget tudtam termelni. Soha nem tudom előre, hogy amikor elvetjük a vetőmagot, néhány hónappal később, a szezonban, milyen értékesítési lehetőségek lesznek. Úgy gondolom, ez az év eddig több szempontból is extrémnek számít.

– Miután a fóliasátrakban elvetettük a csemegekukoricát, az ott lakó pockok összeszedték a magokat, megritkították a termést. Ezenfelül idén már több alkalommal jelentős fagykár, szélkár keletkezett. Három nappal ezelőtt mínusz négy fok volt hajnalban, egy hónapja pedig három egymást követő napon mínusz tíz fokot mértem. Az előttünk álló hétvégére talaj menti fagyokat jósolnak – részletezte.

Füstöléssel és fagykárelhárító géppel védekeztek a fagy ellen, hogy minél kisebb kár érje a növényt, és jó minőségű legyen a hamarosan piacra kerülő csöves kukorica. A szélvihar szintén rengeteg bosszúságot okozott, úgy hordta a homokot, hogy teljesen legallyazta, lepörzsölte a kukoricát.

– A talajlakó kártevők ellen talajfertőtlenítést végeztünk, de még így sem százszázalékos a védekezés. Ha jó a tápanyag-ellátottsága a kukoricának és megfelelő a hőmérséklet, akkor gyorsabban ereszti a gyökerét, mint ahogy a kártevők rágják a gyökérzetet. Ám hűvös idő van, nem úgy nő a kukorica, ahogy kellene. Így a bogarak, rágcsálók több gyökeret megrágnak, mint amennyit engedni tud, és kipusztul a növény – tette hozzá a gazda.

Megtudtuk, hogy nem csak az időjárás viszontagságai jelentenek nehézséget, hanem a koronavírus miatt kialakult helyzet is, jelenleg ugyanis bizonytalanabbnak tűnik az értékesítés.

A portelki gazda főként a budapesti nagybani piacra szállítja a főzni való finomságot, de nagy felvevőpiacnak számít strandszezonban a Balaton is. Exportra is jut a népszerű zöldségféléből.

– A szlovákoknál hűvösebb idő van, ott később terem a csemegekukorica, ezért ők a korai termésre vevők. Értékesítünk a bécsi nagybani piacra és a horvát tengerpartra is. A járvány miatt egyelőre nem látjuk, hogy a horvát tengerparton a turizmus mennyire indul be, ezért ez a piac bizonytalan. Bízom benne, hogy a többi lehetőség megmarad, és remélhetőleg akkor is esznek kukoricát az emberek, ha otthon maradnak – mondta bizakodva Mizsei István.