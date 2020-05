Jelentős bevételkiesést okoz a külföldi vadászok elmaradása

Nehéz idők járnak mostanság a vadásztársaságokra. Az alföldi területeken, így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is az tapasztalható, hogy a külföldi vendégvadászok teljesen elmaradtak, ezáltal a vadászati turizmus gyakorlatilag nullára csökkent a világjárvány miatt. Ez azért is nagy érvágás a vadásztársaságoknak, mert fő bevételük ebből származik.

Többek között a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke, Hubai Imre Csaba is a vendégvadászok elmaradását panaszolta. Mint mondta, legjelentősebb árbevételüket az őzbakvadászat adja, de most nem jönnek a gazdagabb nyugati országokból az olasz, svéd, francia vadászok, így erre az időszakra tervezett árbevételüknek csupán 20–30 százalékát tudják realizálni. Nyár végén van esély rá, hogy valamelyest pótolják a kiesést, illetve az apróvadak, azaz a fácán, nyúl, vízimadarak vadászata is hoz valamennyit a társaságnak, de ez utóbbi a bevételeknek csak 15–20 százalékát adja.

– Április közepén indul az őzbakvadászat, de idén vendég nélkül maradtak a vadásztársaságok – számolt be róla Kasuba András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászkamara titkára, megyei fővadász.

– Igaz ugyan, hogy az őzbak vadászati szezonja szeptember végéig tart, de a külföldiek jellemzően tavasszal, április-májusban, és kis létszámban üzekedéskor, július végén, augusztus elején jönnek hozzánk, szep­temberben inkább már a szarvasbika bőgésére, vadászatára érkeznek hazánkba. Ez idáig egyetlen vadászati engedélyt sem adtunk ki a külföldi vadászoknak, míg máskor ilyentájt már száz feletti számban váltanak. Ez komoly bevételkiesést okoz a vadászatra jogosultaknak. Ráadásul a külföldiek azok, akik zömében a nagy agancssúlyú, értékesebb trófeájú őzeket ejtik el.

– Reméljük, hogyha feloldják a járvány miatti korlátozásokat, akár májusban is, de legkésőbb július végén, augusztus közepén az őzek üzekedésének időszakában fognak érkezni más országokból is hozzánk vadászni. Viszont a tavaszi időszak mindenképpen kiesett, azt nem valószínű, hogy a helyi – a magyar – vadászvendégek vadászatával mindenhol a megyében pótolni lehet – vázolta a helyzetet a megyei fővadász.

A Jászságban is megérződik a külföldiek hiánya A jászjákóhalmi Béke Vadásztársaság működési területén a koronavírus-járvány miatt a társas vadászat tilos, kizárólag egyéni vadászatra van most lehetőség. – A kialakult helyzet miatt nem jöhetnek hozzánk a külföldi bérvadászok, akik főként Németországból és Ausztriából keresik fel a térség vadászterületeit. Sajnos nem csak a külföldi vadászok maradnak el, hanem belföldi vendégeink közül is többen – avatott be Wittrédi Péter, a Béke Vadásztársaság vadászmestere. Hozzátette, hogy az elmaradó vendégvadászok miatt a vadgazdálkodásban jóval kevesebb bevételre lehet számítani, mint korábban. – Egy ötszáz grammos őzbakagancs tavaly 600–800 ezer forint között mozgott. Idén az árakat lejjebb kell vinni – állapította meg a vadászmester.

A 2019/20-as vadászati évben megyénkben mintegy 8900 egyed őzet ejtettek el, ebből 2900 darab a bak, azaz hímivarú egyed. A 2900 baknak mintegy 40 százalékát, a bevételi oldal alapján pedig 50–60 százalékát adják a külföldi vadászvendégek.

– Külön gond – tette hozzá Kasuba András –, hogy a vadhús felvásárlási ára is nagyon lecsökkent, mintegy ötven százalékkal esett vissza. Az őz kilója 1200 forint plusz áfa szokott lenni, most 600 forint plusz áfa. A vaddisznóhúst pedig kilónként mindössze nettó 100–150 forintért veszik át. Ennek az az oka, hogy a feldolgozóknál már tele vannak a hűtőházak, a kereskedelem viszont szinte leállt. Külföldre most nem tudják kivinni a vadhúst, itthon pedig közel sincs akkora kereslet rá, mint a nyugati országokban, ahol a jövedelmi viszonyok miatt az átlag lakosok is sokkal jobban megengedhetik maguknak a fogyasztását.

– Mindezek a problémák nagyon súlyosan érintik a megye jogosultjait, egyesek esetében akár csődhelyzetet is eredményezhet. Minél nagyobb egy társaság vadászterülete, annál több a bevétele, de annál több a kiadása is, és jelen helyzetben annál nagyobb a bevételkiesése. A bevételkiesések miatt veszélybe kerülhet a vadászatra jogosultak anyagi háttere, így a hivatásos vadászok egzisztenciája is – mutatott rá a megyei fővadász.

– Vaddisznó viszont nincs annyi a megyében, hogy kimondottan erre a vadra lehetne vadásztatást alapozni, és sajnos megyénk kétharmad része az afrikai sertéspestis terjedése miatt fertőzött és szigorúan korlátozott terület is, ami tovább nehezíti a helyzetet. A bajainkat pedig még az is tetézi, hogy a megyénk délnyugati részével határos Bács-Kiskun megyében már több száz helyen ütötte fel a fejét a madárinfluenza, ami a nyári apróvadnevelést kockázatossá teszi, valamint az őszi-téli vadászatokat tönkreteheti, ellehetetlenítheti. Az idei évben ezért a megyei vadgazdálkodóknak nagy nehézségekkel szembenézniük.