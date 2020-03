Utazási kiállításokon népszerűsítik a megyeszékhelyet

Miután a városvezetés a szolnoki gazdasági fellendülés kapcsán új kitörési pontokat jelölt meg – Szolnoknak legyen idegenforgalmi vonzereje, legyen a város turisztikai célállomás –, a közgyűlés 2016. március 31-ei ülésén elfogadta a megyeszékhely Városmarketing és Turisztikai Stratégiáját. A marketingmunka azóta a tradicionális helyi és fővárosi „utazáskiállításokon” is hangsúlyosabbá vált.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban 2020. március 27–28-án rendezik meg a XXII. Szolnoki Utazás Kiállítást és Vásárt. Önmagában már maga, ez az esemény is vendégcsalogató, azonban eme szolnoki programon nem csupán a helyi látnivalót kínálják a szervezők, hanem más hazai és nemzetközi ország, térség, település érdekességei is a különböző standokon lesznek megtalálhatók.

Az agórás eseménynek remek „erőfelmérője” a napjainkban, február 27. és március 1-je között a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban lezajlott 43. Budapesti Utazási Kiállítás és Boat Show. Ezen a rendezvényen azonban Szolnok mint termék, mint úti cél, mint számos specialitása okán idegenforgalmi megállóhely mutatkozott be. A rendezvény húszezer négyzetméteren több mint kétszáz kiállítót vonultatott fel, melynek díszvendége Eger és térsége, valamint Olaszország.

Szolnok idén harminckét négyzetméteres standján ezúttal a kulturális turizmus népszerűsítését tűzte ki célul. A potenciális vendégeket a RepTár és annak MiG-29-es szimulátora csalogatja. Már most a kínálatban szerepel a közeljövőben megépülő vár és művésztelep, illetve a beruházások nyomán és a régészeti ásatások során előkerült több tízezer lelet is. A méltán híres szolnoki habos isler népszerűsítése az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem maradhat el, hiszen sokak számára ma is ismeretlen a megyeszékhelyhez köthető sütemény. A marketingeseink pedig már most kínálják a jövő években látogatható, még épülő új Szigligeti Színházat, valamint a szintén fejlesztés alatt álló városi fürdőlétesítményeket is.